Спецназ затримав чоловіка, який хотів отруїти вагітну дружину (фото, відео)

Дізнавшись про стан вагітності жінки, чоловік неодноразово погрожував їй фізичною розправою, вимагаючи примусово перервати вагітність

У Житомирі правоохоронці затримали 41-річного чоловіка з підозрою у замаху на вбивство вагітної жінки. Про це повідомили у пресслужбі головного управління Національної поліції в Житомирській області.

«19 січня у Житомирі правоохоронці затримали 41-річного жителя Коростеня за обґрунтованою підозрою у спробі отруїти свою вагітну дружину. Нині чоловік під вартою. Триває досудове розслідування», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомляють, що задум коростенця вчинити тяжке кримінальне діяння викрили під час перевірки наявної у них інформації.

«У ході документування дій чоловіка, яке тривало трохи більше тижня, оперативники поліції зібрали достатньо свідчень і відомостей для підтвердження підготовки до вбивства. Так, вдалося з’ясувати, що дружина коростенця перебуває у вагітному стані, однак через особисті неприязні стосунки чоловік задумав позбавитись її, отруївши медичними препаратами. 19 січня коростенець приїхав до Житомира, де придбав сильнодіючі ліки, вільний продаж яких обмежено, і одразу після того його затримали спецпризначенці КОРДу. Медикаменти при ньому вилучили, у подальшому їх направлять на експертне дослідження», – зазначається у повідомленні.

Про затриманого відомо, що він є обвинуваченим у вчиненні грабежу та спричиненні тяжких тілесних ушкоджень іншій особі. Наразі триває судовий розгляд для визначення йому вироку за вчинене. У порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України чоловіка взято під варту.

У коментарі «Уніан» керівниця пресслужбі управління Нацполіції в Житомирській області Алла Ващенко сказала, що жінка була на шостому місяці вагітності.

«Дізнавшись про стан вагітності жінки, чоловік неодноразово погрожував фізичною розправою, вимагаючи примусово перервати вагітність. Наразі жінка перебуває на шостому місяці вагітності», – розповіла Алла Ващенко.

За інформацією прокуратури Житомирської області, «продавцю» за медпрепарат чоловік передав 2500 грн.

«Відразу після передачі ним «продавцю» грошей – 2500 тис. грн та одержання медпрепарату правоохоронці затримали чоловіка», – розповіли у прокуратурі області.

До слова, на Волині чоловік через ревнощі зробив дружині смертельний «масаж».