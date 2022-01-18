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    У Запоріжжі поліція затримала підозрюваних у вбивстві хлопчика: жахливі подробиці (відео)

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    Затримання підозрюваних у вбивстві дитини - У Запоріжжі поліція затримала підозрюваних у вбивстві хлопчика: жахливі подробиці (відео)
    Затримання підозрюваних у вбивстві дитини
    Фото: npu.gov.ua

    Злочинцям загрожує довічне позбавлення волі

    Стало відомо як убили 11-річного Максима Самофалова у Запорізькій області, якого насильно утримували у підвалі двоє чоловіків упродовж кількох тижнів. Про це пише Оbozrevatel.

    Дитина зникла в кінці серпня, а її тіло виявили 16 січня в Радивонівці, за десять кілометрів від Якимівки, де жив хлопчик. Тут, на території одного з домоволодінь під час обшуку і знайшли його тіло.

    «Вбивці закопали тіло на два метри під землею, а потім залили півпідвалу бетоном, щоб «замести сліди», – розповіло джерело Оbozrevatel.

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    У Запоріжжі поліція затримала підозрюваних у вбивстві хлопчика: жахливі подробиці (відео)
    У Запоріжжі поліція затримала підозрюваних у вбивстві хлопчика: жахливі подробиці (відео)
    У Запоріжжі поліція затримала підозрюваних у вбивстві хлопчика: жахливі подробиці (відео)
    У Запоріжжі поліція затримала підозрюваних у вбивстві хлопчика: жахливі подробиці (відео)
    У Запоріжжі поліція затримала підозрюваних у вбивстві хлопчика: жахливі подробиці (відео)
    Фото: obozrevatel.com

    За словами джерела ЗМІ, в самому будинку зареєстрований один з підозрюваних у вбивстві.

    За інформацією поліції Запорізької області, 11-річного хлопчика два тижні після викрадення тримали у цьому підвалі, але мотиви викрадення поки що не озвучують. Також ще немає і даних про результати судово-медичної експертизи, а що відбувалося у підвалі з дитиною, страшно навіть уявити.

    Увечері 17 січня в Запоріжжі затримали двох підозрюваних у вбивстві хлопчика. За інформацією ЗМІ, один з них – 25-річний житель Радивонівки Валерій К., раніше засуджений за крадіжку з проникненням в житло. Другий – 45-річний Геннадій В., житель Якимівки з двома судимостями – за хуліганство із застосуванням зброї і за згвалтування (9 років він провів у в'язниці).

    Як повідомили в пресслужбі поліції Запорізької області, обом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.2, ч. 3, ч. 12 ст. 115 та ч. 3 ст. 146 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, на Сумщині 18-річного хлопця засудили до 14 років ув'язнення через умисне вбивство пенсіонера.

    До слова, суд засудив до довічного ув'язнення чоловіка, який убив подружжя фермерів заради матеріальної наживи.

    Також, троє киян катували безхатьків та знімали це на відео. Також на Київщині безхатько вбив товариша через гроші та алкоголь.

    Раніше у столиці безхатька заварили в колодязі теплотраси.

    Теги: діти вбивство викрадення Запорізька область злочин злочинець
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    У Запоріжжі поліція затримала підозрюваних у вбивстві хлопчика: жахливі подробиці (відео)