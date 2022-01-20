На Волині чоловік через ревнощі зробив дружині смертельний «масаж»

Злочинець палицею забив жінку

На Волині, у селищі Ратне Ковельського району, чоловік вбив свою дружину палицею. Він завдав їй 60 ударів. На суді не визнав провину і заявив, що робив масаж. Про це повідомляє ТСН.

Вбивство трапилося у ніч на 27 квітня 2020 року. Чоловік 60 ударами палиці наніс численні травми дружині.

Підозрюваний на суді свою провину не визнав. Він розповів, що перед трагедією повернувся додому з рибалки. Дружини вдома не було, тому він їй зателефонував. Із розмови він зрозумів, що жінка була начебто нетвереза та ще й з іншим чоловіком.

Коли жінка повернулась, то їй нібито стало зле. Тоді підозрюваний приніс їй води і вона заснула. Наступного ж дня жінка прокинулась та говорила, що погано почувається. За словами підозрюваного, він взяв масажер, робив потерпілій масаж та навіть дав їй ліки.

Коли їй стало ще гірше, чоловік нібито викликав медиків, проте жінка померла.

Чоловік переконував суд, що подружжя ніколи не конфліктувало. Сусіди запевняють, що це не так, бо дружина боялася чоловіка. Жінка повідомляла, що чоловік їй погрожує і вона хоче від нього піти.

За словами експертів, жінка намагалася захиститися, але померла внаслідок травматичного шоку.

Суд визнав чоловіка винним. Його засудили до дев’яти років позбавлення волі. Він також повинен сплатити 6 905 грн процесуальних витрат.

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