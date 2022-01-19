Вбивство фермерів на Вінниччині: прокуратура домоглася довічного для злочинця

Злочин стався у травні 2019 року в селі Шипинка колишнього Барського району

31-річного обвинуваченого затримали за кілька днів після вчинення злочину в одній з областей, де він переховувався

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області підтримав правову позицію прокурора Жмеринської окружної прокуратури та визнав 31-річного чоловіка винним у вбивстві подружжя фермерів і засудив його до довічного ув'язнення. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Прокурори довели в суді поза розумним сумнівом винуватість чоловіка у скоєних злочинах. Установлено, що він прийшов в домогосподарство фермерів, де із застосуванням мисливської зброї вчинив вбивство подружжя, вистріливши їм у голови.

Після цього проник до будинку та викрав сейф, в якому знаходилося майже 1 млн 300 тис. грн, які привласнив та зник з місця злочину.

Основна версія злочину, над якою працювали правоохоронці – вбивство з корисливих мотивів. Сейф, викрадений з будинку розстріляного подружжя фермерів, зламаним знайшли поліцейські за кілька кілометрів від місця вчинення злочину.

Нагадаємо, зранку 9 травня 2019 року у селі Шипинки невідомий застрелив власників одного із фермерських підприємств – 47-річного Едуарда Тичука та його 42-річну дружину Юлію, які вирощували та продавали яблука. Вбивцю зафіксували камери відеонагляду в будинку фермерів. З них видно, як злочинець прийшов з двома рушницями та застрелив подружжя.

Затриманим виявився 29-річний мешканець Барського району, який проживав у своєї тещі з дружиною та малолітньою дитиною. Він розповів поліції, що мав борги та знав, що у фермерів були гроші, адже у них останнім часом був успішний продаж яблук.

Раніше, суд першої інстанції визнав 31-річного підсудного винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 (розбій), п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох осіб з корисливих мотивів) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та засудив його до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, у Запоріжжі поліція затримала підозрюваних у вбивстві хлопчика.