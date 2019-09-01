Справа Майдану: прокуратура оскаржить виправдання ексберкутівця
Дніпровський районний суд Києва виправдав Андрія Хандрикіна
Прокуратура оскаржить рішення суду, що виправдав ексберкутівця Андрія Хандрикіна, який обвинувачувався у побитті та катуванні активістів Євромайдану на колонаді стадіону «Динамо» у січні 2014 року.
Як повідомив керівник групи прокурорів Валерій Смирнов, сторона обвинувачення «категорично не згодна з оголошеним судом вироком Хандрикіну».
«Ми однозначно звернемося в апеляцію, де буде професійна колегія суддів, яка — я обґрунтовано сподіваюсь — прийме справедливе рішення», — зазначив він.
За його словами, суддя вийшла за межі процесуальної «ролі арбітра», коли не надала стороні обвинувачення права реплік під час судових дебатів у справі.
Нагадаємо, Дніпровський районний суд Києва виправдав ексберкутівця Андрія Хандрикіна за обвинуваченням у катуванні учасників Майдану на колонаді стадіону «Динамо» у січні 2014 року.
Як повідомлялось, 21 серпня Київський апеляційний суд продовжив арешт чотирьом ексберкутівцям, які проходять у «справі Майдану».
Як відомо, третина столичних спецпризначенців – колишні беркутівці.
Джерело: Громадське