Справа Майдану: прокуратура оскаржить виправдання ексберкутівця



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Дніпровський районний суд Києва виправдав Андрія Хандрикіна

Прокуратура оскаржить рішення суду, що виправдав ексберкутівця Андрія Хандрикіна, який обвинувачувався у побитті та катуванні активістів Євромайдану на колонаді стадіону «Динамо» у січні 2014 року.

Як повідомив керівник групи прокурорів Валерій Смирнов, сторона обвинувачення «категорично не згодна з оголошеним судом вироком Хандрикіну».

«Ми однозначно звернемося в апеляцію, де буде професійна колегія суддів, яка — я обґрунтовано сподіваюсь — прийме справедливе рішення», — зазначив він.

За його словами, суддя вийшла за межі процесуальної «ролі арбітра», коли не надала стороні обвинувачення права реплік під час судових дебатів у справі.

Нагадаємо, Дніпровський районний суд Києва виправдав ексберкутівця Андрія Хандрикіна за обвинуваченням у катуванні учасників Майдану на колонаді стадіону «Динамо» у січні 2014 року.

Як повідомлялось, 21 серпня Київський апеляційний суд продовжив арешт чотирьом ексберкутівцям, які проходять у «справі Майдану».

Як відомо, третина столичних спецпризначенців – колишні беркутівці.

Джерело: Громадське