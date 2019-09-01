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    Кримінал

    Справа Майдану: прокуратура оскаржить виправдання ексберкутівця

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    Справа Майдану: прокуратура оскаржить виправдання ексберкутівця

    Дніпровський районний суд Києва виправдав Андрія Хандрикіна

    Прокуратура оскаржить рішення суду, що виправдав ексберкутівця Андрія Хандрикіна, який обвинувачувався у побитті та катуванні активістів Євромайдану на колонаді стадіону «Динамо» у січні 2014 року.

    Як повідомив керівник групи прокурорів Валерій Смирнов, сторона обвинувачення «категорично не згодна з оголошеним судом вироком Хандрикіну».

    «Ми однозначно звернемося в апеляцію, де буде професійна колегія суддів, яка — я обґрунтовано сподіваюсь — прийме справедливе рішення», — зазначив він.

    За його словами, суддя вийшла за межі процесуальної «ролі арбітра», коли не надала стороні обвинувачення права реплік під час судових дебатів у справі. 

    Нагадаємо, Дніпровський районний суд Києва виправдав ексберкутівця Андрія Хандрикіна за обвинуваченням у катуванні учасників Майдану на колонаді стадіону «Динамо» у січні 2014 року.

    Як повідомлялось, 21 серпня Київський апеляційний суд продовжив арешт чотирьом ексберкутівцям, які проходять у «справі Майдану».

    Як відомо, третина столичних спецпризначенців – колишні беркутівці.

    Джерело: Громадське

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