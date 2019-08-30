Суд виправдав ексберкутівця у справі про катування майданівців на колонаді



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Фото: УНІАН

Андрія Хандрикіна виправдав Дніпровський районний суд Києва

Дніпровський районний суд Києва виправдав ексберкутівця Андрія Хандрикіна за обвинуваченням у катуванні учасників Майдану на колонаді стадіону «Динамо» у січні 2014 року, передає УНН.

«Суд не може визнати доведеним поза розумним сумнівом те, що саме особисто Хандрикіним учинявся алгоритм дій відображених у сформульованому щодо нього звинувачені... Андрія Олександровича визнати невинуватим у пред’явленому обвинувачені за ч.2 ст. 127 ККУ в редакції закону України 5.11.2009 № 1707 про внесення змін до кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочин з мотивів расової, національної, релігійної нетерпимості та виправдати у зв’язку з не доведеністю щодо вчинення ним кримінального правопорушення в якому його обвинувачують», - зачитала суддя.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд у понеділок, 19 серпня, переніс розгляд апеляції на рішення про залишення під вартою співробітників спецпідрозділу міліції «Беркут», обвинувачених у розстрілі 49 людей під час Євромайдану.

Як повідомлялось, 21 серпня Київський апеляційний суд продовжив арешт чотирьом ексберкутівцям, які проходять у «справі Майдану».

Як відомо, третина столичних спецпризначенців – колишні беркутівці.