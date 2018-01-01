Справа Шабуніна: суд призначив дату розгляду справи по суті

Шабунін визнав, що вдарив потерпілого, але не вважає його журналістом

Дніпровський районний суд Києва призначив на 9 лютого розгляд по суті справи за обвинуваченням керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна у насильстві щодо журналіста. Суд вважає, що є достатньо підстав для призначення розгляду справи по суті. У ході підготовчого засідання суду Шабунін визнав, що він ударив потерпілого, а також заявив,



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Фото: Радіо Свобода Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін не погоджується з кваліфікацією прокуратури

Шабунін визнав, що вдарив потерпілого, але не вважає його журналістом

Дніпровський районний суд Києва призначив на 9 лютого розгляд по суті справи за обвинуваченням керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна у насильстві щодо журналіста.

Суд вважає, що є достатньо підстав для призначення розгляду справи по суті.

У ході підготовчого засідання суду Шабунін визнав, що він ударив потерпілого, а також заявив, що він не погоджується з кваліфікацією прокуратури, оскільки потерпілий не є журналістом, а «відомий йому як провокатор».

«Я визнаю, що вдарив цього чоловіка, який провокував мою колегу і довів її до сліз. У мене не було іншого способу відновити справедливість, оскільки поліція не розслідувала заяву про злочин щодо переслідування моєї колеги… Готовий відшкодувати потерпілому гроші на пластир – це єдине, чим він міг би лікуватися від удару, що доведено експертизою, яка сфальшована обвинуваченням, що ми доведемо», – сказав він.

Як відомо, у середині січня поліція відновила розслідування «справи Шабуніна» – конфлікту, який стався у червні 2017 року, між відеоблогером Всеволодом Філімоненком та головою Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним.

Нагадаємо, що Головне управління Національної поліції за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4 повідомило Віталію Шабуніну про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне спричинення тілесного ушкодження середньої тяжкості, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя, але спричинило тривалий розлад здоров'я).

Водночас Шабунін вважає справу щодо побиття ним Філімоненка, який представлявся журналістом видання «Голос народу», замовною.

16 серпня Дніпровський районний суд Києва застосував до підозрюваного Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. І зобов'язав його повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Більше читайте у статті «Главкома» «Справа Шабуніна: злочин і кара. Усі подробиці»

Джерело: Радіо Свобода