Суд розглядає справу «антикорупціонера» Шабуніна

Шабуніна звинувачують у нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості журналісту

Сьогодні, 30 січня, у Дніпровському районному суді Києва розглядається справа проти голови Центру протидії корупції (ЦПК) Віталія Шабуніна. Справу розглядатиме суддя Олена Козачук. Як відомо, у середині січня поліція відновила розслідування «справи Шабуніна» – конфлікту, який стався у червні 2017



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Фото: Радіо Свобода Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін

Шабуніна звинувачують у нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості журналісту

Сьогодні, 30 січня, у Дніпровському районному суді Києва розглядається справа проти голови Центру протидії корупції (ЦПК) Віталія Шабуніна.

Справу розглядатиме суддя Олена Козачук.

Як відомо, у середині січня поліція відновила розслідування «справи Шабуніна» – конфлікту, який стався у червні 2017 року, між відеоблогером Всеволодом Філімоненком та головою Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним.

Нагадаємо, що Головне управління Національної поліції за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4 повідомило Віталію Шабуніну про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне спричинення тілесного ушкодження середньої тяжкості, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя, але спричинило тривалий розлад здоров'я).

Водночас Шабунін вважає справу щодо побиття ним Філімоненка, який представлявся журналістом видання «Голос народу», замовною.

16 серпня Дніпровський районний суд Києва застосував до підозрюваного Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. І зобов'язав його повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Більше читайте у статті «Главкома» «Справа Шабуніна: злочин і кара. Усі подробиці»