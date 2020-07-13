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    Кримінал

    Справа Шеремета: апеляційний суд залишив під вартою Антоненка

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    Андрій Антоненко залишиться у СІЗО - Справа Шеремета: апеляційний суд залишив під вартою Антоненка
    Андрій Антоненко залишиться у СІЗО
    Фото: Главком

    Суд не задовільнив апеляційну скаргу адвокатів Антоненка

    Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, музиканта Андрія Антоненка.

    Про це оголосив головуючий суддя, повідомляє Укрінформ.

    «Ухвалу слідчого судді Печерського райсуду, якою продовжено щодо Антоненка строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, залишити без змін, апеляційну скаргу захисту - залишити без задоволення», - заявив суддя.

    Антоненка хотіли взяти на поруки народні депутати від «Європейської солідарності» Ірина Фріз і Микола Величкович, волонтери Мирослав Гай, Олена Щербина і Юлія Гончарова, ексдепутати Тетяна Чорновол та Андрій Тетерук, автор телепроєкту «Служба розшуку дітей» Руслан Горовий та інші.

    Також намір взяти Антоненка на поруки висловили у суді Олексій Нікіфоров, який зазначив, що є наразі командиром Антоненка у ЗСУ, і Олександр Гагаєв, який заявив, що був першим командиром Антоненка у зоні бойових дій.

    Нагадаємо, 9 липня Київський апеляційний суд до 13 липня оголосив перерву у розгляді скарги захисників на продовження арешту фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета музиканта і ветерана бойових дій Андрія Антоненка.

    Під час засідання з'ясувалося, що до апеляційного суду надійшли не всі матеріали з суду першої інстанції.

    суд вбивство Павло Шеремет Андрій Антоненко
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