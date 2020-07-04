Справа Шеремета: у Кузьменко та Антоненка з’явилися проблеми зі здоров’ям



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4 липня у Києві відбулася акція солідарності з ув’язненими у справі Шеремета Фото: Главком

Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебувають у СІЗО вже понад 200 днів

Підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко мають проблеми зі здоров’ям. Обидва перебувають у СІЗО вже понад 200 днів.

Як розповів у коментарі «Громадському радіо» цивільний чоловік Кузьменко Петро Киян, у Юлії з’явилися збої ритму серця та проблеми із тиском.

«У зв’язку з тим, що дуже висока температура в камері — вона не провітрюється, вікна не відкриваються — починаються збої ритму серця, починаються проблеми із тиском, з суглобами і воно з кожним днем накопичується і погіршується. 206 днів в темній камері — це дуже багато», — сказав Петро Киян.

Також адвокат підозрюваного Андрія Антоненка Станіслав Кулик додав, що його підзахисному вже близько тижня не надають меддопомогу.

«У нього болить нога і там щось з судинами та венами, я не медик точно не скажу, і ми, звісно, пишемо відповідні клопотання і заяви, але поки що йому медичну допомогу так і не надали», — повідомив Станіслав Кулик.

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбулася акція солідарності з ув’язненими по справі Шеремета.