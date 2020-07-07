Справа Шеремета: суд знову відклав розгляд апеляції захисту Дугарь документ



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Військова медсестра Яни Дугарь є фігуранткою справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Фото: Громадське

У прокурорі не знайшлося часу прийти на засідання апеляційного суду

Сьогодні, 7 липня, Київський апеляційний суд знову відклав розгляд апеляції захисників на продовження арешту Яни Дугарь, яка є фігуранткою справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це повідомив адвокат Дугарь Віталій Коломієць на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні в черговий раз прокурори не з'явилися в засідання, за півтора місяця не ознайомилися з матеріалами. У справі 13 прокурорів з 20.05.2020», - написав він.

Адвокат повідомив, що наступне засідання апеляційного суду призначено на 12:15 13 липня.

Він також опублікував копію клопотання прокуратури до головуючого судді з проханням відкласти засідання у зв’язку із зайнятістю прокурорів у інших судових засіданнях та необхідністю додаткового часу для ознайомлення з матеріалами апеляційної скарги.





Нагадаємо, Київський апеляційний суд 6 липня переніс розгляд скарги адвокатів Андрія Антоненка, ще одного підозрюваного у справі про вбивство Павла Шеремета.

Як повідомлялося, підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко мають проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо, 4 липня у Києві відбулася акція солідарності з ув’язненими по справі Шеремета.