Розгляд апеляції Антоненка відклали: зник цілий том справи й текст підозри



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Андрій Антоненко біля будівлі Київського апеляційного суду Фото: Сергій Мазур, Facebook

Київський апеляційний суд переніс на 13 липня розгляд апеляційної скарги захисту Андрія Антоненка стосовно обрання йому запобіжного заходу

Київський апеляційний суд до 13 липня оголосив перерву у розгляді скарги захисників на продовження арешту фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета музиканта і ветерана бойових дій Андрія Антоненка.

Про це повідомляє телеканал "5 канал".

Журналістів та людей, які прийшли підтримати Антоненка, на судове засідання колегія суддів не допустила, спираючись на карантинні обмеження.

Під час засідання з'ясувалося, що до апеляційного суду надійшли не всі матеріали з суду першої інстанції.

Через це судді оголосили перерву у засіданні до 10:30 13 липня.

Днями Київський апеляційний суд також на 13 липня відклав розгляд апеляції захисників на продовження арешту військової медсестри Яни Дугарь, що теж є фігуранткою справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд 6 липня переніс розгляд скарги адвокатів Андрія Антоненка, ще одного підозрюваного у справі про вбивство Павла Шеремета.

Як повідомлялося, підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко мають проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо, 4 липня у Києві відбулася акція солідарності з ув’язненими по справі Шеремета.