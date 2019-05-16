Суд зняв арешт з майна екс-керівника ДФС Продана



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Колишній в иконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан

Суд скасував арешт трьох квартир Продана, а також автомобіля фірми

Суд скасував арешт трьох квартир колишнього в. о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана, а також автомобіля фірми, який нібито перебував у фактичній його власності. Такі рішення 3 і 6 травня прийняв слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Максим Вишняк за результатами розгляду клопотань адвокатів.

Суд наклав арешт на автомобіль Toyota Land курсували 200 2017 року випуску, що належить компанії «Антей». За даними слідства, автомобіль був у фактичній власності Продана.

Також іншим рішенням суду арешт був накладений на квартиру колишнього чиновника загальною площею 88,4 кв.м і дві квартири, придбані ним в шлюбі, загальними площами 72,1 кв. м і 58,5 кв. м.

Адвокати вказували, що постановою заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимира Кривенка від 6 березня кримінальну справу в частині підозри Продана в незаконному збагаченні (стаття 368-2 Кримінального кодексу України) закрито, оскільки сама стаття визнана неконституційною Конституційним судом України.

Метою арешту майна було зазначено забезпечення для можливої майбутньої конфіскації майна як виду покарання за ст. 368-2 КК, у чому відпала необхідність після винесення постанови. Однак прокурор під час винесення документа не вирішив питання зняття арешту з майна, тому адвокати просили зробити це суд. Вивчивши клопотання, суддя Вишняк їх задовольнив.

Як відомо, 4 грудня 2018 року Солом’янський райсуд Києва обрав запобіжний захід екс-виконувачу обов’язків глави ДФС Мирославу Продану у вигляді взяття на поруки.

Антикорупційна прокуратура просила запобіжний захід для Продана у вигляді арешту із альтернативою застави у понад 89 млн грн.

У лютому цього року суд дозволив зняти з Продана електронний браслет.

Нагадаємо, Продана підозрюють у незаконному збагаченні та відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом. За даними слідства, на кошти в сумі 89 млн гривень він придбав нерухомість, зокрема і за кордоном.

Джерело: РБК-Україна