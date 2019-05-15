Уряд звільнив двох заступників глави ДФС



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Виконувачі обов’язків заступника голови ДФС звільненні «за власним бажанням»

Кабінет міністрів звільнив Віктора Кривицького і Євгена Бамбізова з посад виконувачів обов'язки заступника голови Державної фіскальної служби.

Відповідні рішення були ухвалені на сьогоднішньому засіданні уряду, повідомляє прес-служба міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка.

Звільнено їх відповідно до поданих заяв, причому виконувати обов'язки заступника голови ДФС обидва почали в липні минулого року.

Нагадаємо, в кінці 2018 року Кабмін вирішив розділити ДФС на митницю та податкову. У зв’язку з чим почали конкурси на голів цих служб. Але 17 квітня Окружний адмінсуд Києва за позовом народного депутата Андрія Антонищака призупинив конкурс з відбору керівника митної служби і заборонив Комісії з питань вищого корпусу держслужби проводити цей конкурс.

Комісії вдалося провести фінальний відбір кандидатів на посаду керівника податкової, де перемогу здобув заступник міністра фінансів України Сергій Верланов. 8 травня Кабінет міністрів призначив Верланова очільником Державної податкової служби.