У Мінекології заявили, що хабар топ-чиновника відомства – «спецоперація»



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Сьогодні біля Мінекології затримали львів'ян, які вимагали $100 тисяч від чиновника за компромат

Передача 100 тис. дол. начебто була інсценована правоохоронними органами у рамках спеціальної операції

Передача 100 тисяч доларів, які протестувальники вимагали та отримали у виконувача обов’язків державного секретаря Мінекології була інсценована правоохоронними органами у рамках спеціальної операції.

Про це «Укрінформу» повідомили у міністерстві.

«Передача 100 тис. дол. була інсценована правоохоронними органами у рамках спеціальної операції. За легендою в.о. держсекретаря мала передати ці кошти зловмисникам, адже саме за її заявою до правоохоронних органів з приводу шантажу та тиску було розпочато спецоперацію», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше прес-служба Генпрокуратури оприлюднила інформацію про те, що правоохоронці викрили осіб, які вимагали і отримали від в.о. держсекретаря Мінекології 100 тис. доларів хабара. Двоє осіб отримали гроші за припинення навмисно організованих ними низки акцій протестів з вимогою звільнити чиновника з посади, численних звернень до правоохоронних органів щодо розслідування нібито вчинених службових злочинів.

Затриманим інкримінують ч. 2 ст. 189 ККУ (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб).