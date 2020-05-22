Суд арештував 300 млн грн, які компанія ексміністра часів Януковича хотіла стягнути з «Укрзалізниці»



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Олександр Клименко був міністром доходів і зборів в уряді Миколи Азарова з 2012 по 2014 рік. Після Революції гідності втік з України

Суд також арештував 1000 вагонів, які придбала компанія Клименка, використовуючи незаконно отримані кошти

Вищий антикорупційний суд арештував 301 мільйон гривень, які хотіла стягнути компанія міністра доходів і зборів Олександра Клименка часів президентства Віктора Януковича з «Укрзалізниці».

Про це повідомляє НАБУ.

Також суд арештував 1000 вагонів, які придбала компанія Клименка, використовуючи незаконно отримані кошти, вважає слідство.

Це майно передали в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Орієнтовна вартість вагонів — понад 500 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно суд скасував заочне тримання під вартою Олександра Клименка — міністра доходів і зборів України часів президента Віктора Януковича.

Нагадаємо, у серпні 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду задовольнив клопотання прокурора й обрав колишньому міністру доходів і зборів Олександрові Клименку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заочно.

За даними тодішньої Генпрокуратури, досудове розслідування щодо Клименка завершили в квітні 2017 року. Його підозрюють в участі у створенні злочинної організації, фіктивному підприємництві, привласненні майна через службове становище, службовому підробленні.

«Розслідуванням встановлено, що колишній міністр доходів і зборів України у період 2012-2013 років, перебуваючи у складі очолюваної (експрезидентом України – ред.) Віктором Януковичем злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану та злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн, тобто в особливо великому розмірі, шляхом незаконного відшкодування з Державного бюджету України ПДВ на рахунки трьох фіктивних підприємств», – заявляли у ГПУ.

Олександр Клименко був міністром доходів та зборів в уряді Миколи Азарова з 2012 по 2014 рік. Після Революції гідності втік з України.