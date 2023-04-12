Суд обрав запобіжний захід керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосію

У 2020 році представник духовенства віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном Російської православної церкви

Архієрей зобов'язаний провести наступні два місяці під цілодобовим домашнім арештом

Суд обрав запобіжний захід черкаському митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Феодосію. Його помістили під домашній арешт. Про це йдеться на сторінці Черкаської єпархії УПЦ МП у Facebook.

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Митрополит зобов'язаний провести наступні два місяці під цілодобовим домашнім арештом. Він також носитиме електронний браслет.

За даними ЗМІ, саме такий запобіжний захід просила прокуратура.

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Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини керівника Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, який заперечував збройну агресію РФ проти України та виправдовував дії загарбників.

Слідство встановило, що у 2020 році представник духовенства віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном Російської православної церкви. Під час його розробки було використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів. Серед них – patriarchia.ru та pravoslavie.ru, на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів.

Крім того, на сайті митрополит вихваляв московських священиків, які допомагають агресору, а також закликав до об’єднання релігійних громад у війні проти України.

Нагадаємо, що 20 лютого СБУ вже оголошувала підозру митрополиту Феодосію.