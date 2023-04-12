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Розтрощені стіни, вибиті двері: що УПЦ МП лишила після себе в Лаврі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розтрощені стіни, вибиті двері: що УПЦ МП лишила після себе в Лаврі (фото)
фото: пресслужба Міністерства культури

Комісія МКІП приступила до виконання обов'язків на території Лаври

Після виїзду представників Московської церкви з стін Києво-Печерської лаври, у будівлях залишилися суцільні руїни. Міністерство культури та інформаційної політики оприлюднило фото того, що після себе залишили представники УПЦ МП.

На знімках видно потрощені стіни, понівечену проводку, вибиті двері та по побите скло.  Складається враження, що представники Московської церкви навмисне так понищили місце, в якому стільки років жили.

6 фото
На весь екран

«Наслідки безоплатного користування Лаврою представниками УПЦ МП. Комісія МКІП нарешті працює, хоч і не без перешкод. Фіксуємо заявою про злочин за ст. 298 ККУ «Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 29 березня представники Церкви Московського патріархату мали покинути територію і приміщення Києво-Печерської лаври через завершення дії орендного договору.

Також Митрополит Епіфаній провів службу в Лаврі у Вербну неділю.

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Теги: злочин Епіфаній руїни деокупація Києво-Печерська лавра релігія церква

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