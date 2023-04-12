Розтрощені стіни, вибиті двері: що УПЦ МП лишила після себе в Лаврі (фото)

Комісія МКІП приступила до виконання обов'язків на території Лаври

Після виїзду представників Московської церкви з стін Києво-Печерської лаври, у будівлях залишилися суцільні руїни. Міністерство культури та інформаційної політики оприлюднило фото того, що після себе залишили представники УПЦ МП.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На знімках видно потрощені стіни, понівечену проводку, вибиті двері та по побите скло. Складається враження, що представники Московської церкви навмисне так понищили місце, в якому стільки років жили.

6 фото На весь екран











«Наслідки безоплатного користування Лаврою представниками УПЦ МП. Комісія МКІП нарешті працює, хоч і не без перешкод. Фіксуємо заявою про злочин за ст. 298 ККУ «Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, 29 березня представники Церкви Московського патріархату мали покинути територію і приміщення Києво-Печерської лаври через завершення дії орендного договору.

Також Митрополит Епіфаній провів службу в Лаврі у Вербну неділю.