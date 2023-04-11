Представник УПЦ МП, який пошкодив техніку журналістів у Лаврі, постане перед судом

Священнику загрожує до трьох років обмеження волі

Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження скеровано до суду для розгляду справи по суті

Столичні дізнавачі завершили розслідування щодо священнослужителя, який перешкоджав журналістській діяльності в Києво-Печерській лаврі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

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«Представник духовенства Києво-Печерської лаври пошкодив техніку знімальної групи ЗМІ. Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження скеровано до суду для розгляду справи по суті», – йдеться в повідомленні.

Інцидент стався 30 березня на території Києво-Печерської лаври. Під час зйомки сюжету один із священнослужителів пошкодив обладнання оператора. За процесуального керівництва окружної прокуратури дізнавачі повідомили чоловіку про підозру за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

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Наразі обвинувальний акт щодо порушника скеровано до суду для розгляду справи по суті. Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, під час сутичок 30 березня у Києво-Печерській лаврі зафіксовано низку випадків перешкоджання професійній діяльності журналістів.