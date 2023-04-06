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Керівник Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосій отримав підозру (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Керівник Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосій отримав підозру (відео)
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу
фото: СБУ

На сайті митрополит вихваляв московських священиків, які допомагають агресору

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини керівника Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, який заперечував збройну агресію РФ проти України та виправдовував дії загарбників. Як відомо, сьогодні Черкаську єпархію Московського патріархату очолює митрополит Черкаський і Канівський Феодосій (Снігірьов). Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Слідство встановило, що у 2020 році клірик віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном Російської православної церкви. Під час його розробки було використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів. Серед них – patriarchia.ru та pravoslavie.ru, на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів.

Керівник Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосій отримав підозру (відео) фото 1

Крім того, на сайті митрополит вихваляв московських священиків, які допомагають агресору, а також закликав до об’єднання релігійних громад у війні проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Додамо, що 20 лютого СБУ вже оголошувала підозру митрополиту Феодосію.

Нагадаємо, вчора на Буковині служителі УПЦ МП відмовилися відспівувати полеглого воїна ЗСУ.

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Теги: Московська церква в Україні СБУ пропаганда

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