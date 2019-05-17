Суд обрав запобіжний захід ще двом фігурантам справи Аллерова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сумарний обсяг застав (8,3 млн грн), призначених судом, майже вдесятеро менший за збитки, завдані діями підозрюваних

Генеральному директору компанії-забудовника визначено застава у 2 млн грн, оцінювачу - застава у 1,5 млн грн

Солом'янський райсуд Києва призначив заставу як запобіжний захід ще двом підозрюваним у справі колишнього командувача Нацгвардії Юрія Аллерова - генеральному директору будівельної компанії та оцінювачу.

Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

«Генеральному директору компанії-забудовника - застава у 2 млн грн, оцінювачу - застава у 1,5 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Аллерову суд раніше обрав запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 4,8 млн грн.

Таким чином, зазначили в НАБУ, суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ та прокурорів САП лише стосовно екс-командувача Нацгвардії, і відмовив у задоволенні клопотань щодо решти підозрюваних - суд призначив їм заставу, тоді як слідство клопотало про тримання під вартою.

Сумарний обсяг застав (8,3 млн грн), призначених судом, майже вдесятеро менший за збитки, завдані діями підозрюваних, заявили в Бюро.

Раніше повідомлялося, що прокурор САП під час судового засідання заявив, що донька екс-очільника Національної гвардії України Юрія Аллерова має подвійне громадянство - українське та російське, і більшість часу проживає у Москві.

Нагадаємо, детективи НАБУ 14 травня затримали колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова.

7 травня президент Петро Порошенко звільнив Аллерова. Аллеров повідомив, що рішення про звільнення було його ініціативою – напередодні він написав заяву про відставку.