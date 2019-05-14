НАБУ затримало екс-командувача Нацгвардією Аллерова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генерал-лейтенант Юрій Аллеров очолював Національну гвардію України з грудня 2015 року Фото: Олександр Гончаров / Апостроф

Юрія Аллерова підозрюють у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на 81,64 млн грн

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 14 травня затримали колишнього командувача Національної гвардії України за підозрою у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на 81,64 млн грн. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Також затримано генерального директора компанії-забудовника та оцінювача.

Дії екс-командувача Нацгвардії та генерального директора компанії-забудовника кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, оцінювача — ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання про повідомлення особам про підозру та обрання їм запобіжних заходів.

Слідство встановило, що у 2000-х роках Нацгвардія та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

Проте згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро «Бориспільська). Вартість цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із грудня 2017 року за матеріалами журналістських розслідувань програми BIHUS.INFO.

Як повідомлялось, детективи НАБУ вважають, що Головне управління Нацгвардії втратило активи на 81,64 млн грн через корупційні схеми.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в приміщеннях Національної гвардії та будівельної корпорації «Укрбуд девелопмент» у справі про будівництво житла військовим. У цілому у справі проводиться близько 20 обшуків.

Нагадаємо, 7 травня президент Петро Порошенко звільнив командувача Національної Гвардією України Юрія Аллерова. Командувач Аллеров повідомив, що рішення про звільнення було його ініціативою – напередодні він написав заяву про відставку.