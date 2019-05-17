У САП виявили, що донька екс-очільника Нацгвардії Аллерова має громадянство РФ



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Звільнення Аллерова зі служби слідство називає формальним, адже, за даними САП, він досі має вплив на структуру

За даними слідства, донька Аллерова має у Москві місце проживання, родину

Донька екс-очільника Національної гвардії України Юрія Аллерова, якого НАБУ підозрює в заволодінні майном Нацгвардії, має подвійне громадянство - українське та російське і більшість часу проживає у Москві.

Про це під час судового засідання у так званій справі «квартир Нацгвардії» повідомив прокурор САП.

За даними слідства, донька Аллерова має у Москві місце проживання, родину. Також неодноразово до Москви виїжджала дружина Аллерова.

Сам Аллеров під час допиту наголошував, що його донька є громадянкою України та проживає в Україні.

Слідство також з'ясувало, що донька Аллерова за три місяці після підписання першої додаткової угоди отримала квартиру від «Укрбуд Девелопмент», - компанії, яка фігурує в розслідуванні, за заниженою ціною.

Звільнення Аллерова зі служби слідство називає формальним, адже, за даними САП, він досі має вплив на структуру.

Екс-очільнику Нацгвардії інкримінують 191 статтю ККУ (привласнення, розтрату майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою). У разі доведення вини йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

САП просить суд обрати екс-очільнику Нацгвардії запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 11 мільйонів гривень.

Нагадаємо, детективи НАБУ 14 травня затримали колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова.

7 травня президент Петро Порошенко звільнив Аллерова. Аллеров повідомив, що рішення про звільнення було його ініціативою – напередодні він написав заяву про відставку.

Джерело: Громадське