У САП виявили, що донька екс-очільника Нацгвардії Аллерова має громадянство РФ
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Звільнення Аллерова зі служби слідство називає формальним, адже, за даними САП, він досі має вплив на структуру
За даними слідства, донька Аллерова має у Москві місце проживання, родину
Донька екс-очільника Національної гвардії України Юрія Аллерова, якого НАБУ підозрює в заволодінні майном Нацгвардії, має подвійне громадянство - українське та російське і більшість часу проживає у Москві.
Про це під час судового засідання у так званій справі «квартир Нацгвардії» повідомив прокурор САП.
За даними слідства, донька Аллерова має у Москві місце проживання, родину. Також неодноразово до Москви виїжджала дружина Аллерова.
Сам Аллеров під час допиту наголошував, що його донька є громадянкою України та проживає в Україні.
Слідство також з'ясувало, що донька Аллерова за три місяці після підписання першої додаткової угоди отримала квартиру від «Укрбуд Девелопмент», - компанії, яка фігурує в розслідуванні, за заниженою ціною.
Звільнення Аллерова зі служби слідство називає формальним, адже, за даними САП, він досі має вплив на структуру.
Екс-очільнику Нацгвардії інкримінують 191 статтю ККУ (привласнення, розтрату майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою). У разі доведення вини йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.
САП просить суд обрати екс-очільнику Нацгвардії запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 11 мільйонів гривень.
Нагадаємо, детективи НАБУ 14 травня затримали колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова.
7 травня президент Петро Порошенко звільнив Аллерова. Аллеров повідомив, що рішення про звільнення було його ініціативою – напередодні він написав заяву про відставку.
Джерело: Громадське