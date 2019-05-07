Порошенко звільнив командувача Національної гвардії

Іншим своїм указом Глава держави призначив виконувачем обов’язки командувача Національної гвардії Миколу Балана.

Згідно статті 7 закону «Про Національну гвардію України» командувач НГУ призначається та звільняється на посаду президентом України за поданням міністра внутрішніх справ.

Микола Балан

У 2010 році Балан був начальником управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України. З 2014 року його призначено заступником командувача Національної гвардії України і присвоєно військове звання генерал-лейтенанта.

Нагадаємо, що 6 травня президент Петро Порошенко оголосив про заміну командувача Об'єднаних сил на Донбасі - замість Сергія Наєва, який командував Операцією від самого її початку навесні 2018 року, новим командиром українських бійців безпосередньо на фронті стане Олександр Сирський.

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