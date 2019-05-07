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    Порошенко звільнив командувача Національної гвардії

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    <span>Генерал-лейтенант Юрій Аллеров</span> - Порошенко звільнив командувача Національної гвардії
    Генерал-лейтенант Юрій Аллеров

    За законом президент призначає та звільняє керівника Нацгвардії за поданням міністра внутрішніх справ

    Президент України Петро Порошенко звільнив командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова.
    Про це йдеться в Указі № 196 від 7 травня 2019 року, повідомляє прес-служба глави держави.

    Іншим своїм указом Глава держави призначив виконувачем обов’язки командувача Національної гвардії Миколу Балана.

    Згідно статті 7 закону «Про Національну гвардію України» командувач НГУ призначається та звільняється на посаду президентом України за поданням міністра внутрішніх справ.

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    Микола Балан 

    У 2010 році Балан був начальником управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України. З 2014 року його призначено заступником командувача Національної гвардії України і присвоєно військове звання генерал-лейтенанта.

    Нагадаємо, що 6 травня президент Петро Порошенко оголосив про заміну командувача Об'єднаних сил на Донбасі - замість Сергія Наєва, який командував Операцією від самого її початку навесні 2018 року, новим командиром українських бійців безпосередньо на фронті стане Олександр Сирський.

     Читайте також:
    Новий командувач Операції Об'єднаних сил. Досьє на генерала Сирського

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