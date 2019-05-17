Суд заарештував Аллерова на два місяці
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Прокурори САП просили суму застави в 11 мільйонів гривень
Екс-керівника Нацгвардії Юрія Аллерова, якого НАБУ підозрює в заволодінні майном Нацгвардії, відправили під варту на два місяці із правом застави у 4,8 мільйона гривень.
Такий запобіжний захід обрав Солом'янський суд Києва 17 травня.
Як відомо, прокурори САП просили суму застави в 11 мільйонів гривень.
Адвокати Аллерова наголошували на тому, що підозра необґрунтована, а їхній підзахисний не отримував вигоди. Натомість прокурори САП зазначили, що вигоду отримала донька екс-керівника Нацгвардії, яка наразі проживає в РФ.
Сам Аллеров каже, що справа проти нього політично вмотивована.
Раніше повідомлялося, що прокурор САП під час судового засідання заявив, що донька екс-очільника Національної гвардії України Юрія Аллерова має подвійне громадянство - українське та російське, і більшість часу проживає у Москві.
Нагадаємо, детективи НАБУ 14 травня затримали колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова.
7 травня президент Петро Порошенко звільнив Аллерова. Аллеров повідомив, що рішення про звільнення було його ініціативою – напередодні він написав заяву про відставку.
Джерело: Громадське