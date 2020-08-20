Суд призначив дату підготовчого засідання у справі Шеремета



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Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля

Засідання відбудеться у Шевченківському райсуді Києва

Підготовче судове засідання у справі вбивства журналіста Павла Шеремета призначено на вівторок 25 серпня.

Про це повідомив у Facebook адвокат Тарас Безпалий.

«25.08.2020 о 13:00 – підготовче судове засідання по справі вбивства Шеремета. Шевченківський райсуд, головуюча - Голуб О. А», – написав Безпалий.

Напередодні підозрюваному у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета ветерану АТО Андрію Антоненку (Ріффмастеру) вручили обвинувальний акт.

Як повідомлялося, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка. 25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. 18 серпня їй вручили обвинувальний акт.

Водночас адвокат Дугарь 18 серпня повідомив, що його підзахисній обвинувального акту не вручили.