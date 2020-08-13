Справа Шеремета. Адвокат Юлії Кузьменко розказав, чому судді відпустили лікарку додому



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Адвокат Юлії Кузьменко розповів, чому обвинувачену відпустили під домашній арешт

Акції та суспільний тиск зробили свою справу, - впевнений Тарас Безпалий

Обурення громадськості вплинуло на суд у справі Шеремета, переконаний адвокат Юлії Кузьменко Тарас Безпалий. Через увагу з боку преси та численні мітинги на підтримку Юлію відпустили додому. Таку думку захисник висловив в інтерв’ю «Главкому».

«Певним чином вплинули і акції, і суспільний тиск, і цікавість з боку журналістської спільноти», – сказав він.

За словами Безпалого, експертиза, на основі якої будується звинувачення проти Юлії Кузьменко, суперечить закону і є маячнею.

«Я звернув увагу суду на висновки Київського науково-дослідного інституту та низки інших профільних ВНЗ, які сказали, що таку експертизу провести неможливо, це неправильно і це взагалі суперечить самій суті експертизи, тобто експертиза брєдова», – наголосив адвокат.

«Наразі у мене на руках є скарга відносно експертів Ірхіна та Семенця, які проводили цю експертизу, з вимогою притягнути їх до дисциплінарної відповідальності. Розглядати цю скаргу буде 20-го серпня Департамент експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України», – розповів захисник.

Нагадаємо, суд пом’якшив міру запобіжного заходу лікарці та волонтерці Юлії Кузьменко, підозрювану у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Її відпустили додому. Таким чином, Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Печерського суду, якою їй продовжили арешт до 13 вересня.

Як раніше писав «Главком», в Організації Об’єднаних Націй закликали українську владу забезпечити неупереджений розгляд справи і справедливий суд у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.