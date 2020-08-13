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    Події в Україні

    Справа Шеремета. Адвокат Юлії Кузьменко розказав, чому судді відпустили лікарку додому

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    Адвокат Юлії Кузьменко розповів, чому обвинувачену відпустили під домашній арешт - Справа Шеремета. Адвокат Юлії Кузьменко розказав, чому судді відпустили лікарку додому
    Адвокат Юлії Кузьменко розповів, чому обвинувачену відпустили під домашній арешт

    Акції та суспільний тиск зробили свою справу, - впевнений Тарас Безпалий

    Обурення громадськості вплинуло на суд у справі Шеремета, переконаний адвокат Юлії Кузьменко Тарас Безпалий. Через увагу з боку преси та численні мітинги на підтримку Юлію відпустили додому. Таку думку захисник висловив в інтерв’ю «Главкому».

    «Певним чином вплинули і акції, і суспільний тиск, і цікавість з боку журналістської спільноти», – сказав він.

    За словами Безпалого, експертиза, на основі якої будується звинувачення проти Юлії Кузьменко, суперечить закону і є маячнею.

    «Я звернув увагу суду на висновки Київського науково-дослідного інституту  та низки інших профільних ВНЗ, які сказали, що таку експертизу провести неможливо, це неправильно і це взагалі суперечить самій суті експертизи, тобто експертиза брєдова», –  наголосив адвокат.

    «Наразі у мене на руках є скарга відносно експертів Ірхіна та Семенця, які проводили цю експертизу, з вимогою притягнути їх до дисциплінарної відповідальності. Розглядати цю скаргу буде 20-го серпня Департамент експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України», –  розповів захисник.

    Нагадаємо, суд пом’якшив міру запобіжного заходу лікарці та волонтерці Юлії Кузьменко, підозрювану у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Її відпустили додому. Таким чином, Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Печерського суду, якою їй продовжили арешт до 13 вересня.

    Як раніше писав «Главком», в Організації Об’єднаних Націй закликали українську владу забезпечити неупереджений розгляд справи і справедливий суд у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

     Детальніше читайте тут:
    суд вбивство Павло Шеремет Юлія Кузьменко
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