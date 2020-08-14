Справа Шеремета. Захисник Кузьменко анонсував обшук у слідчих, які приховують докази її невинуватості



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Із 200 томів справи про вбивство Павла Шеремета адвокат Юлії Кузьменко вивчив лише 38

Звинувачену у організації вибуху автівки журналіста цього тижня випустили з СІЗО

У разі, якщо адвокату Юлії Кузьменко не нададуть усі 200 томів справи для ознайомлення, він ініціює обшук в Міністерстві юстиції у присутності поліції, щоб вилучити документи. Таку заяву в в інтерв’ю «Главкому» зробив представник Юлії Кузьменко у суді Тарас Беспалий. Захисник запевнив, у разі позитивного рішення суду щодо надання документів для ознайомлення захист має повне право влаштувати обшук у слідчих.

«Учора (11 серпня. – «Главком») буквально я спілкувався зі слідчим, і він сказав, що скоріше за все, нам нічого не дадуть, і слідство не буде виконувати рішення суду про тимчасовий доступ», - розповів адвокат.

За словами захисника, слідчий сказав, що якщо рішення керівництва зміниться, усе надасть, однак сам рішень не приймає, а ненадання нам документів – це позиція керівництва.

«У нас було велике кримінальне провадження, яке налічувало 200 томів, із нього в травні виділили лише 38, а що в інших томах (решта томів справи. – «Главком») - ми не знаємо. Я вважаю, що там може бути інформація на нашу користь. Із 38 томами і я, і Юля вже ознайомилися повністю, ми готові захищатися», – додав Тарас Беспалий.

За словами адвоката Юлії Кузьменко, пом’якшення запобіжного заходу нічим не допоможе у справі захисту обвинуваченої. Однак це полегшує подальшу підготовку до судових засідань. «Мені набагато простіше приїхати до Юлі додому, сісти на дві-три години почитати, поговорити, аніж їхати до ізолятора тимчасового тримання, де чекати годину-дві, поки мені дадуть з нею побачитися. Плюс до цього, в ізоляторі немає комп’ютерів, тобто я фізично не маю навіть можливості щось показати навіть принести планшет і так далі», – ділиться адвокат.

Він також нагадав, що 13 вересня обвинуваченій у справі вбивства журналіста Павла Шеремета знову обиратимуть запобіжний захід. Якщо вона порушуватиме закон, як-от чинитиме тиск на свідків або намагатиметься втекти, то запобіжний захід можуть зробити жорсткішим. На думку адвоката, на цьому підґрунті можливі провокації, до яких його підзахисна готова.

«Ми очікуємо на провокації. Юля чітко проінструктована, що вона має право робити, а що – ні, відповідно, навряд чи ми на ці провокації будемо вестися», – підкреслив адвокат.

«Зі свого боку ми будемо казати про те, що запобіжний захід треба пом’якшувати. Ідеальним варіантом для Юлі зараз був би домашній арешт, але в нічний час доби: так, щоб вона ночувала вдома, а протягом дня могла б ходити на роботу, заробляти гроші і допомагати дітям», – наголосив захисник Юлії Кузьменко Тарас Беспалий.

Довідка За даними поліції, злочинне угруповання підривників автівки Шеремета нараховувало п’ятеро осіб: Андрій Антоненко - музикант, який воював на Донбасі, Юлія Кузьменко - дитячий хірург (волонтер) (нібито вона і Антоненко закладали вибухівку), Яна Дугарь - військова медсестра та подружжя Грищенків – пара ветеранів-добровольців (нібито фотографувала камери). Був ще один учасник, за даними слідства, спеціаліст із виробництва вибухівки, теж ветеран, але він наклав на себе руки у жовтні, нібито після отримання повістки на допит у справі Шеремета. Пізвища Грищенків теж поступово зникли зі справи - іх підозрюють у причетності до іншого злочину.

Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком», Київський апеляційний суд залишив під арештом ветерана війни Андрія Антоненка, підозрюваного у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Таке рішення Київський апеляційний суд ухвалив у середу, 12 серпня. Про це повідомляють журналісти та друзі Антоненка.

Нагадаємо також, «Главком» раніше писав, що підозрювана у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета військовий медик Яна Дугарь на сьогодні не має алібі, яке б підтверджувало її неучасть у цьому злочині. Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті МВС України в понеділок, 20 липня.