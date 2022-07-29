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Суд проявив пекельну байдужість до чоловіка, у якого четверта стадія раку

Дар‘я Липська
Вчора, 19:22 glavcom.ua
Суд проявив пекельну байдужість до чоловіка, у якого четверта стадія раку
В'язень Коростенської виправної колонії потребує термінового лікування
фото ілюстративне

Суд відмовив у клопотанні про звільнення хворому ув'язненому

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області відмовив у клопотанні про звільнення хворому ув'язненому. У в'язня Коростенської виправної колонії №71 Володимира Рубченка рак гайморової пазухи, четверта клінічна стадія.

Однак, важкий стан здоров'я Рубченка, який підтверджено онкологом, не дав підстав судді задовольнити клопотання підсудного – немає висновку лікарської комісії.

«Діагнозу онколога для судді недостатньо. З поданням документів до лікарської комісії в медичній частині колонії, мабуть, «не встигли»: страшний діагноз було встановлено ще на початку березня. З питанням, хто проявляє пекельну байдужість ціною в життя людини, ми просимо розібратися правоохоронні органи», – розповів про історію чоловіка Євген Захаров у Facebook. 

У пана Рубченка четверта стадія раку

Небайдужі просять Уповноваженого Верховної Ради з прав людини взяти під особистий контроль вирішення питання надання медичної допомоги засудженому Володимиру Рубченку.

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