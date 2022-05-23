Хворі на мавпячу віспу ізолюються: як близько ця хвороба до України

Велика Британія запроваджує індивідуальний карантин для хворих на мавпячу віспу

Британські медики запропонували людям, які захворіли на мавпячу віспу чи мали контакт із таким хворим, відправитися на самоізоляцію. Про це пише видання The Guardian.

Термін ізоляції – до 21 дня. Такий крок щодо підтверджених хворих пояснюється тим, що, за словами президента Британської асоціації сексуального здоров’я та ВІЛ Клер Дьюснап, у переважній більшості виявлених випадків пацієнти не потребують госпіталізації.

За інформацією видання, у Великій Британії з 7 травня (дня виявлення першого хворого на мавпячу віспу) цю хворобу підтвердили у 19 осіб, переважно це чоловіки, які гомосексуальні контакти.

Всесвітня організації охорони здоров’я зазначає, що за перші вісім днів у неендемічних країнах світу мавпячу віспу підтвердили у 92 пацієнтів. Під підозрою перебувають майже 30 осіб.

Найближчою до України державою, у якій діагностували віспу мавп, є Німеччина. Місцеве видання Bild повідомило, що на території цієї країни виявили як мінімум трьох хворих на мавпячу віспу – двох у Берліні та одного у Мюнхені. Країни, які мають спільний кордон з Україною, цю хворобу поки що не діагностували.

Віспа мавп поки не дісталася кордонів України, але цю хворобу уже виявили у Європі

Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах. Всесвітня організація охорони здоров'я називає таку ситуацію атиповою: переважна більшість пацієнтів не їздили до країн, де це захворювання поширене, а здебільшого саме такі випадки ставали причиною спалахів у попередні роки.

20 травня ВООЗ скликала екстрену нараду, щоб обговорити ситуацію.

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