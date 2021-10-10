«Хвороба пов'язана з психікою»: однокурсник Путіна розповів про серйозну недугу президента РФ

Вперше інформація про погіршення самопочуття Путіна стала відома ще в 2015 році, пізніше західні ЗМІ її підтвердили

Вперше інформація про погіршення самопочуття Путіна стала відома ще в 2015 році, пізніше західні ЗМІ її підтвердили

Швець вважає, що причина безлічі пластичних операцій Путіна пов'язана з «комплексом неповноцінності»

Однокурсник президента Росії Володимира Путіна розповів про хворобу глави РФ, яка протягом кілька років помітно робить його недієздатним. Про це повідомив Юрій Швець «Апострофу TV».

«У мене є джерело, якому я вірю, тому що його інформація завжди підтверджувалася за наступними розвитками подій. Але я не хочу називати цю хворобу. Скажімо так, вона пов'язана з пам'яттю, психікою, з ментальністю людини. До останнього часу вона вважалася невиліковною. Хоча від неї раптово не вмирають, але деградація відбувається досить стабільно, протягом кілька років вона помітно робить людину недієздатною, нездатною приймати рішення», – поінформував він.

Також однокурсник російського глави сказав, що він вичитав в американській пресі про тимчасову зупинку розвитку цієї хвороби.

«Для мене очевидно, що він серйозно хворий і він проходить інтенсивний курс лікування, причому постійно, і за допомогою якого вдається або стабілізувати, а то й поліпшити його стан. Потім він знову повертається і відбувається релапс (рецидив - ред.)», - додав він.

Крім того, Швець вважає, що причина безлічі пластичних операцій Путіна пов'язана з «комплексом неповноцінності».

«Ви подивіться на його фотографії, коли він там в школі вчився та, навіть, коли він носив валізи з общаку. Маленький, плюгавенький, непоказний, дівчата його не любили. І тепер, маючи ці мільярди, він хоче виглядати як Ален Делон, щоб фігура у нього була, як у Термінатора. Звідси ось цей ботекс нещасний, і все інше. Каблуки на туфлях і польоти уві сні і наяву зі стерхами, пірнання на триметрову глибину з аквалангом тощо», – пояснив однокурсник Путіна.

Він додав, що це теж говорить про неблагополучний стан психіки людини.

Нагадаємо, раніше радянський розвідник, майор КДБ, однокурсник Путіна Юрій Швець розповів, що президент Росії Володимир Путін боїться свого найближчого оточення, у якого в розпорядженні є і «Новачок», й інші речі. Тому він дуже часто з собою на публічні заходи та зустрічі носить закриту чашку.

На думку розвідника, президент РФ Володимир Путін, ймовірно, хворіє на рак. Зараз він підтримує здоров'я за допомогою терапії.

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