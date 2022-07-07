Смертельна хвороба вже в Києві. Як захиститися від ботулізму

Богомолець: «Головна порада, аби уникнути цієї небезпеки – не купувати м'ясні, рибні й консервовані продукти»

Лікарка та ексдепутатка Ольга Богомолець б’є на сполох і попереджає, що українців атакує небезпечна хвороба – ботулізм. Вона зазначали, що прояви недуги зафіксовані вже у Києві.

«Війна на всіх фронтах – смертельно небезпечний ботулізм вже в Києві. В Дарницькому районі столиці жінка отруїлася в'яленою рибою, придбаною, що характерно, не на стихійному базарі, а в магазині», – написала Богомолець у Facebook.

Вона також дала поради, як захистити свій організм від небезпечної хвороби.

«Головна порада, аби уникнути цієї небезпеки – не купувати м'ясні, рибні й консервовані продукти в сумнівних місцях та у неналежних умовах, а також не споживати консерви у бомбажних (тих, що вздулися) банках», – радить лікарка.

Якщо вберегтися не вийшло, швидко розпізнати отруєння допоможуть відомі симптоми:

порушення близького зору;

сильно виражена сухість у роті;

важко говорити (голос може взагалі пропасити);

підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;

запаморочення;

нудота, блювання, пронос, а потім – здуття живота, закреп;

ураження м’язів шиї та кінцівок.

«Зазвичай, симптоми з'являються через 12-24 години після отруєння. Але, якщо доза токсину висока, людина може відчути їх значно раніше. Єдине рішення в даній ситуації – негайно звертатись по медичну допомогу! Така потужна отрута, як ботулотоксин, небезпечна для життя і вимагає госпіталізації», – уточнила Богомолець.

Нагадаємо, Європа перебуває у центрі спалаху мавпячої віспи. Також повідомлялося, що мавпяча віспа підбирається до України.