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    Здоров'я

    Смертельна хвороба вже в Києві. Як захиститися від ботулізму

    Смертельна хвороба вже в Києві. Як захиститися від ботулізму
    фото: Ольга Богомолець/Facebook

    Богомолець: «Головна порада, аби уникнути цієї небезпеки – не купувати м'ясні, рибні й консервовані продукти»

    Лікарка та ексдепутатка Ольга Богомолець б’є на сполох і попереджає, що українців атакує небезпечна хвороба – ботулізм. Вона зазначали, що прояви недуги зафіксовані вже у Києві.

    «Війна на всіх фронтах – смертельно небезпечний ботулізм вже в Києві. В Дарницькому районі столиці жінка отруїлася в'яленою рибою, придбаною, що характерно, не на стихійному базарі, а в магазині», – написала Богомолець у Facebook.

    Вона також дала поради, як захистити свій організм від небезпечної хвороби.

    «Головна порада, аби уникнути цієї небезпеки – не купувати м'ясні, рибні й консервовані продукти в сумнівних місцях та у неналежних умовах, а також не споживати консерви у бомбажних (тих, що вздулися) банках», – радить лікарка.

    Якщо вберегтися не вийшло, швидко розпізнати отруєння допоможуть відомі симптоми:

    • порушення близького зору;
    • сильно виражена сухість у роті;
    • важко говорити (голос може взагалі пропасити);
    • підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;
    • запаморочення;
    • нудота, блювання, пронос, а потім – здуття живота, закреп;
    • ураження м’язів шиї та кінцівок.

    «Зазвичай, симптоми з'являються через 12-24 години після отруєння. Але, якщо доза токсину висока, людина може відчути їх значно раніше. Єдине рішення в даній ситуації – негайно звертатись по медичну допомогу! Така потужна отрута, як ботулотоксин, небезпечна для життя і вимагає госпіталізації», – уточнила Богомолець.

    Нагадаємо, Європа перебуває у центрі спалаху мавпячої віспи. Також повідомлялося, що мавпяча віспа підбирається до України.

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    Теги: лікар отруєння продукти хвороби окупація #stoprussia
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    Смертельна хвороба вже в Києві. Як захиститися від ботулізму