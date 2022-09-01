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Суд відправив за ґрати командира російського танка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд відправив за ґрати командира російського танка
Рашиста засуджено до 8,6 років позбавлення волі
фото ілюстративне

Окупант напав на мешканця села Халявин та пограбував його, погрожуючи розстріляти

Командира танка 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41-ї загальновійськової армії РФ визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Його засуджено до восьми років та шести місяців позбавлення волі. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що обвинувачений брав участь у повномасштабному вторгненні збройних сил РФ та 24 лютого 2022 року перетнув державний кордон України з території Республіки Білорусь у складі танкового екіпажу з метою збройного захоплення міста Чернігова. На початку березня окупант напав на мешканця села Халявин та пограбував його, погрожуючи розстріляти з автомата. У подальшому військового РФ взяли в полон військовослужбовці Збройних Сил України.

«Під час судового розгляду він визнав свою провину у вчиненні інкримінованого злочину та щиро покаявся. Сторона захисту просила призначити для нього більш м’яке покарання з огляду на щире каяття військовослужбовця та активне сприяння розкриттю злочину», – йдеться в повідомленні.

Судом при призначенні покарання прийнято до уваги як доводи сторони обвинувачення, так і доводи захисника підсудного. 

Раніше, СБУ ідентифікувала та зібрала доказову базу на ще одного «кадировця», який підозрюється у вбивстві п'ятьох цивільних у Бучі на Київщині. Ідеться про командира групи спеціального загону швидкого реагування «Ахмат» управління федеральної служби військ національної гвардії РФ у Чеченській республіці, майора поліції Мусаєва Ізнаура Ібрагімовича. Йому оголошено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством.

Теги: окупанти Україна війна

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