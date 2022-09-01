Суд відправив за ґрати командира російського танка

Окупант напав на мешканця села Халявин та пограбував його, погрожуючи розстріляти

Командира танка 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41-ї загальновійськової армії РФ визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Його засуджено до восьми років та шести місяців позбавлення волі. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що обвинувачений брав участь у повномасштабному вторгненні збройних сил РФ та 24 лютого 2022 року перетнув державний кордон України з території Республіки Білорусь у складі танкового екіпажу з метою збройного захоплення міста Чернігова. На початку березня окупант напав на мешканця села Халявин та пограбував його, погрожуючи розстріляти з автомата. У подальшому військового РФ взяли в полон військовослужбовці Збройних Сил України.

«Під час судового розгляду він визнав свою провину у вчиненні інкримінованого злочину та щиро покаявся. Сторона захисту просила призначити для нього більш м’яке покарання з огляду на щире каяття військовослужбовця та активне сприяння розкриттю злочину», – йдеться в повідомленні.

Судом при призначенні покарання прийнято до уваги як доводи сторони обвинувачення, так і доводи захисника підсудного.

Раніше, СБУ ідентифікувала та зібрала доказову базу на ще одного «кадировця», який підозрюється у вбивстві п'ятьох цивільних у Бучі на Київщині. Ідеться про командира групи спеціального загону швидкого реагування «Ахмат» управління федеральної служби військ національної гвардії РФ у Чеченській республіці, майора поліції Мусаєва Ізнаура Ібрагімовича. Йому оголошено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством.