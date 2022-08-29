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Очолив «прокуратуру ЛНР»: колишній слідчий отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Очолив «прокуратуру ЛНР»: колишній слідчий отримав підозру
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу
фото ілюстративне

На псевдопосаді чоловік допомагав окупантам шкодити Україні

Колишній слідчий органів поліції Луганської області добровільно погодився співпрацювати з представниками так званої «ЛНР». Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«За процесуального керівництва прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора та Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину України у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що колишній слідчий органів поліції Луганської області в березні 2022 після окупації російськими військами Білокуракинського району Луганської області погодився співпрацювати з представниками так званої «ЛНР», які є частиною окупаційної адміністрації РФ. Він добровільно зайняв посаду прокурора в незаконному правоохоронному органі – так званій «прокуратурі Білокуракинського району ЛНР». На псевдопосаді він надавав допомогу окупаційній адміністрації на шкоду державній безпеці України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України повідомила про підозру секретарю Ради безпеки Чеченської республіки, який командував «кадировцями» під час захоплення Луганщини.

Також правоохоронці отримали докази причетності до вчинення злочинів голови Чеченської Республіки Рамзана Кадирова. Установлено, що він організував вторгнення на територію України ряду підрозділів, якими керує. 

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Теги: війна «ЛНР» окупанти

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