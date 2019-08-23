Суд випустив з СІЗО обвинуваченого в організації вбивства журналіста Сергієнка



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Вадим Мельник перебуватиме під домашнім арештом

Підозрюваний Вадим Мельник безперервно перебував під вартою від 18 травня 2017 року

Городищенський районний суд Черкаської області 22 серпня відпустив із СІЗО під домашній арешт Вадима Мельника, якого обвинувачують в організації вбивства журналіста та учасника Євромайдану Василя Сергієнка.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Строк арешту Мельника закінчувався 24 серпня. У зв'язку з цим прокурор Вікторія Дідич подала клопотання про продовження його тримання під вартою ще на два місяці. Вона обґрунтувала необхідність такого заходу тим, що на свободі обвинувачений може сховатися, вплинути на потерпілих і свідків.

Сам Мельник сказав, що не визнає своєї провини і не має наміру тікати в разі звільнення. Його адвокати Олександр Шадрін і Валерій Добраниця заявили, що, на їхню думку, прокурори не довели існування ризиків, які вони озвучили.

Захисники клопотали про те, щоб відпустити Мельника під заставу в розмірі 153 тисячі гривень

Судді відхилили обидва клопотання і змінили Мельнику запобіжний захід на домашній арешт. Чим вони обґрунтували таке рішення – поки що невідомо, головуюча суддя Людмила Синиця оголосила тільки резолютивну частину рішення.

До цього Мельник безперервно перебував під вартою від 18 травня 2017 року.

Прокурори також клопотали про те, щоб на два місяці продовжити арешт обвинуваченому у виконанні вбивства Володимиру Воронкову і змінити запобіжний захід із домашнього арешту на перебування в СІЗО Вікторові Горбенку й Романові Недибалюку, яких обвинувачують у виконанні викрадення журналіста.

Суддівська колегія залишила під вартою Воронкова, однак відхилила клопотання по Горбенку і Недибалюку, вони залишаються під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, у червні суд відпустив під домашній арешт фігурантів справи про вбивство журналіста Василя Сергієнка Романа Недибалюка і Віктора Горбенка.

Редактор газети «Надросся» (Корсунь-Шевченківський, Черкащина) Василь Сергієнко був викрадений та убитий невідомими. Чоловік зник 4 квітня 2014 року. Наступного дня тіло було знайдено за 15 кілометрів від міста у Виграївському лісі з кайданками на руках та слідами жорстоких катувань. В липні цього ж року були затримані троє підозрюваних в убивстві.

У травні 2017 року в Києві було затримано підозрюваного в організації викрадення та вбивства журналіста Сергієнка. Затриманим виявися громадянин України Мельник В. А., який у 2014 році працював начальником охорони народного депутата Геннадія Бобова, а після затримання виконавців убивства тривалий час переховувався від слідства і перебував у розшуку.

У липні прокуратура оголосила підозру фігуранту справи.