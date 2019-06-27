Суд відпустив під домашній арешт фігурантів справи про вбивство журналіста Сергієнка



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Василя Сергієнка убили у 2014 році

Підозрювані у вбивстві Роман Недибалюк і Віктор Горбенко на волі

Суд відпустив під домашній арешт фігурантів справи про вбивство журналіста Василя Сергієнка Романа Недибалюка і Віктора Горбенка.

Про це у Facebook повідомила адвокат Євгенія Закревська.

Нагадаємо, редактор газети «Надросся» (Корсунь-Шевченківський, Черкащина) Василь Сергієнко був викрадений та убитий невідомими. Чоловік зник 4 квітня 2014 року. Наступного дня тіло було знайдено за 15 кілометрів від міста у Виграївському лісі з кайданками на руках та слідами жорстоких катувань. В липні цього ж року були затримані троє підозрюваних в убивстві.

У травні 2017 року в Києві було затримано підозрюваного в організації викрадення та вбивства журналіста Сергієнка. Затриманим виявися громадянин України Мельник В. А., який у 2014 році працював начальником охорони народного депутата Геннадія Бобова, а після затримання виконавців убивства тривалий час переховувався від слідства і перебував у розшуку.

У липні прокуратура оголосила підозру фігуранту справи.