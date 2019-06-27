Суд відпустив під домашній арешт фігурантів справи про вбивство журналіста Сергієнка
Підозрювані у вбивстві Роман Недибалюк і Віктор Горбенко на волі
Суд відпустив під домашній арешт фігурантів справи про вбивство журналіста Василя Сергієнка Романа Недибалюка і Віктора Горбенка.
Про це у Facebook повідомила адвокат Євгенія Закревська.
Нагадаємо, редактор газети «Надросся» (Корсунь-Шевченківський, Черкащина) Василь Сергієнко був викрадений та убитий невідомими. Чоловік зник 4 квітня 2014 року. Наступного дня тіло було знайдено за 15 кілометрів від міста у Виграївському лісі з кайданками на руках та слідами жорстоких катувань. В липні цього ж року були затримані троє підозрюваних в убивстві.
У травні 2017 року в Києві було затримано підозрюваного в організації викрадення та вбивства журналіста Сергієнка. Затриманим виявися громадянин України Мельник В. А., який у 2014 році працював начальником охорони народного депутата Геннадія Бобова, а після затримання виконавців убивства тривалий час переховувався від слідства і перебував у розшуку.
У липні прокуратура оголосила підозру фігуранту справи.