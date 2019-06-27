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    Кримінал

    Суд відпустив під домашній арешт фігурантів справи про вбивство журналіста Сергієнка

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    Василя Сергієнка убили у 2014 році - Суд відпустив під домашній арешт фігурантів справи про вбивство журналіста Сергієнка
    Василя Сергієнка убили у 2014 році

    Підозрювані у вбивстві Роман Недибалюк і Віктор Горбенко на волі

    Суд відпустив під домашній арешт фігурантів справи про вбивство журналіста Василя Сергієнка Романа Недибалюка і Віктора Горбенка.

    Про це у Facebook повідомила адвокат Євгенія Закревська.

    Нагадаємо, редактор газети «Надросся» (Корсунь-Шевченківський, Черкащина) Василь Сергієнко був викрадений та убитий невідомими. Чоловік зник 4 квітня 2014 року. Наступного дня тіло було знайдено за 15 кілометрів від міста у Виграївському лісі з кайданками на руках та слідами жорстоких катувань. В липні цього ж року були затримані троє підозрюваних в убивстві.

    У травні 2017 року в Києві було затримано підозрюваного в організації викрадення та вбивства журналіста Сергієнка. Затриманим виявися громадянин України Мельник В. А., який у 2014 році працював начальником охорони народного депутата Геннадія Бобова, а після затримання виконавців убивства тривалий час переховувався від слідства і перебував у розшуку.

    У липні прокуратура оголосила підозру фігуранту справи.

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