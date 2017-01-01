Суд розпочав розгляд справи Насірова по суті

Справу розглядає колегія із трьох суддів

Шевченківський районний суд Києва розпочав розгляд по суті кримінального провадження за обвинуваченням відстороненого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова та керівника департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова. [READ_MORE] Справу розглядає колегія із трьох суддів. Голова ДФС та



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Роман Насіров у суді

Справу розглядає колегія із трьох суддів

Шевченківський районний суд Києва розпочав розгляд по суті кримінального провадження за обвинуваченням відстороненого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова та керівника департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова.

Справу розглядає колегія із трьох суддів.

Голова ДФС та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Сторона обвинувачення вважає, що голова ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, особисто прийняв низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр».

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