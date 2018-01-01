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    Кабмін відправив Насірова у відставку

    Національне агентство з питань державної служби подання надало Кабміну висновок про звільнення Насірова.
    Кабінет міністрів України вирішив звільнити відстороненого главу Державної фіскальної служби Романа Насірова із займаної посади. Про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. «Ми направили подання у державну комісію, яка надала свій висновок про звільнення Насірова з посади. Тому ми приймаємо сьогодні це рішення.
    • Сьогодні, 12:52
    • Розсилка
    Роман Насіров
    Роман Насіров

    Національне агентство з питань державної служби подання надало Кабміну висновок про звільнення Насірова.

    Кабінет міністрів України вирішив звільнити відстороненого главу Державної фіскальної служби Романа Насірова із займаної посади. Про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

    «Ми направили подання у державну комісію, яка надала свій висновок про звільнення Насірова з посади. Тому ми приймаємо сьогодні це рішення. Шановні колеги, чи є якісь заперечення? Ні», - сказав Гройсман.

    Нагадаємо, подання про звільнення Насірова зробив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

    Раніше Данилюк заявляв, що Насіров має подвійне громадянство, що є порушенням закону про держслужбу.

    19 січня Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді застави Насірову на два місяці.

    25 січня Кабмін направив на перевірку в Національне агентство з питань державної служби подання на звільнення Насірова.

    Читайте також матеріал «Главкома»: Чарівна ковдра Насірова. Історія зцілення головного фіскала України

    Джерело: Цензор.НЕТ

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