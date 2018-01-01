Кабмін відправив Насірова у відставку

Національне агентство з питань державної служби подання надало Кабміну висновок про звільнення Насірова.

Кабінет міністрів України вирішив звільнити відстороненого главу Державної фіскальної служби Романа Насірова із займаної посади. Про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. «Ми направили подання у державну комісію, яка надала свій висновок про звільнення Насірова з посади. Тому ми приймаємо сьогодні це рішення.



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Роман Насіров

Національне агентство з питань державної служби подання надало Кабміну висновок про звільнення Насірова.

Кабінет міністрів України вирішив звільнити відстороненого главу Державної фіскальної служби Романа Насірова із займаної посади. Про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Ми направили подання у державну комісію, яка надала свій висновок про звільнення Насірова з посади. Тому ми приймаємо сьогодні це рішення. Шановні колеги, чи є якісь заперечення? Ні», - сказав Гройсман.

Нагадаємо, подання про звільнення Насірова зробив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

Раніше Данилюк заявляв, що Насіров має подвійне громадянство, що є порушенням закону про держслужбу.

19 січня Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді застави Насірову на два місяці.

25 січня Кабмін направив на перевірку в Національне агентство з питань державної служби подання на звільнення Насірова.

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Джерело: Цензор.НЕТ