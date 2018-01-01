Кабмін відправив Насірова у відставку
- Сьогодні, 12:52
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Національне агентство з питань державної служби подання надало Кабміну висновок про звільнення Насірова.
Кабінет міністрів України вирішив звільнити відстороненого главу Державної фіскальної служби Романа Насірова із займаної посади. Про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
«Ми направили подання у державну комісію, яка надала свій висновок про звільнення Насірова з посади. Тому ми приймаємо сьогодні це рішення. Шановні колеги, чи є якісь заперечення? Ні», - сказав Гройсман.
Нагадаємо, подання про звільнення Насірова зробив міністр фінансів України Олександр Данилюк.
Раніше Данилюк заявляв, що Насіров має подвійне громадянство, що є порушенням закону про держслужбу.
19 січня Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді застави Насірову на два місяці.
25 січня Кабмін направив на перевірку в Національне агентство з питань державної служби подання на звільнення Насірова.
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Джерело: Цензор.НЕТ