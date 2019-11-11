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    Кримінал

    Суд заочно заарештував двох підозрюваних у «справі Роттердам+»

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    <p>Апеляційну скаргу у Вищий антикорупційний суд подавав прокурор&nbsp;САП</p> - Суд заочно заарештував двох підозрюваних у «справі Роттердам+»

    Апеляційну скаргу у Вищий антикорупційний суд подавав прокурор САП

    Експосадовців підозрюють у зловживаннях

    Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила апеляційну скаргу прокурора і заарештували заочно двох підозрюваних у «справі Роттердам+».

    Про це у Facebook повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

    «Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП і обрала для колишніх голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), та заступника начальника управління енергоринку НКРЕКП запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою», - зазначається у повідомленні.

    Таким чином, апеляційна палата ВАКС скасувала рішення суду першої інстанції, якими було відмовлено прокурорам САП та детективам НАБУ у задоволенні клопотань про обрання вказаним особам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою у зв'язку з міжнародним розшуком.

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