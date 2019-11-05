  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Новий голова НКРЕКП заявив, що ціни на електроенергію для населення обов'язково зростуть

    • Розсилка
    Валерій Тарасюк заявив, що зарплати не будуть європейськими, якщо в Україні не побудувати ринок&nbsp; - Новий голова НКРЕКП заявив, що ціни на електроенергію для населення обов'язково зростуть
    Валерій Тарасюк заявив, що зарплати не будуть європейськими, якщо в Україні не побудувати ринок 

    Тарасюк вважає існування різного тарифу на електроенергію для населення і для бізнесу «раковою пухлиною для української економіки»

    Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк вважає, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі немає альтернативи підвищенню цін на електроенергію для населення і підприємців.

    Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова».

    «У нас зарплати не будуть європейськими, якщо ми не побудуємо ринок, якщо не переможемо перехресне субсидування і можна довести це на простому прикладі. Це самообман, що ми платимо низький тариф на електроенергію. Ми його платимо в ціні товару: ми платимо низький тариф, за нас його платить хлібзавод, закладає ціну в хліб, ми купуємо хліб за завищеною ціною, а хлібзавод ще й втрачає конкурентоспроможність - і це ланцюгова реакція», - сказав Тарасюк.

    Глава НКРЕКП вважає існування різного тарифу на електроенергію для населення і для бізнесу «раковою пухлиною для української економіки».

    «Іншого шляху, ніж вирівняти ціни для населення і для промисловості в довгостроковій і навіть у середньостроковій перспективі не існує», - вважає Тарасюк.

    Нагадаємо, 4 листопада Валерія Тарасюка обрано голову НКРЕКП.

    НКРЕКП ринок ціни електроенергія населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ