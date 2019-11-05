Новий голова НКРЕКП заявив, що ціни на електроенергію для населення обов'язково зростуть



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Валерій Тарасюк заявив, що зарплати не будуть європейськими, якщо в Україні не побудувати ринок

Тарасюк вважає існування різного тарифу на електроенергію для населення і для бізнесу «раковою пухлиною для української економіки»

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк вважає, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі немає альтернативи підвищенню цін на електроенергію для населення і підприємців.

Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова».

«У нас зарплати не будуть європейськими, якщо ми не побудуємо ринок, якщо не переможемо перехресне субсидування і можна довести це на простому прикладі. Це самообман, що ми платимо низький тариф на електроенергію. Ми його платимо в ціні товару: ми платимо низький тариф, за нас його платить хлібзавод, закладає ціну в хліб, ми купуємо хліб за завищеною ціною, а хлібзавод ще й втрачає конкурентоспроможність - і це ланцюгова реакція», - сказав Тарасюк.

Глава НКРЕКП вважає існування різного тарифу на електроенергію для населення і для бізнесу «раковою пухлиною для української економіки».

«Іншого шляху, ніж вирівняти ціни для населення і для промисловості в довгостроковій і навіть у середньостроковій перспективі не існує», - вважає Тарасюк.

Нагадаємо, 4 листопада Валерія Тарасюка обрано голову НКРЕКП.