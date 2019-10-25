Адвокати у справі «Роттердам+» клопочуть про закриття провадження на основі комплексної експертизи



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НКРЕКП ухваливши «Порядок формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії» в 2016 р, забезпечив прозорість механізму формування цін на електроенергію - експерт

Висновки судових експертів підтверджують законність формули і відсутність економічних збитків та збитків для споживачів електроенергії - Дригваль

Сторона захисту у справі «Роттердам +» надала клопотання про закриття справи в зв'язку з отриманими висновками судових експертів, які підтверджують законність формули і відсутність економічних збитків та збитків для споживачів електроенергії.

Про це повідомила адвокат Наталія Дригваль.

Судовий експерт також підтвердив, що НКРЕКП ухваливши «Порядок формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії» в 2016 р, забезпечив прозорість механізму формування цін на електроенергію.

«При визначенні ціни коректно включалися такі фактори як: індекс АРI-2, вартість транспортування від портів Амстердама, Роттердама, Антверпена в українські порти, вартість транспортування вугілля з судна на склади українських портів, вартість транспортування вугілля залізничним транспортом по території України. Ухвалення Порядку не привело до зростання прибутковості вугледобувних підприємств і ТЕС України вище середнього рівня вугільної та енергетичної галузі», - каже адвокат з посиланням на експертизу.

За її словами, аналогічні результати були отримані слідчими САП, проте не були включені в справу.

Отримані висновки, на думку юриста, є вичерпною підставою для закриття кримінального провадження.

Нагадаємо, в 2016 році Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила методику розрахунку оптової ціни електроенергії, що базується на європейському індексі цін на вугілля. У формулу «Роттердам плюс» входить ціна вугілля для виробництва електроенергії, яка базується на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам - Роттердам - Антверпен), плюс доставка в український порт.

24 березня 2017 року НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, що ухвалили вугільну формулу «Роттердам +».

З 1 липня 2019 року набрав чинності новий ринок електроенергії, в зв'язку з чим колишні принципи формування цін скасовані, і формула «Роттердам плюс» припинила дію, але розслідування НАБУ триває.

Як повідомлялося, в кінці квітня 2016 року НКРЕКП почала застосування нового порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію, що впливає на встановлення тарифів на електроенергію для промислових споживачів (постанова №289 від 3 березня 2016 року).

Порядок, зокрема, визначає ціну вугілля за формулою «вартість в порту Роттердам (API2) плюс вартість доставки в Україну».