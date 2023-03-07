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Суддя просила класти хабарі в журнал «Спасите наши души», а тепер лягла до психлікарні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Суддя просила класти хабарі в журнал «Спасите наши души», а тепер лягла до психлікарні
Шахрайку Овчаренко засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: «Судовий репортер»

Щоб уникнути покарання, хитра суддя прикидалася психічно хворою

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок екссудді міста Дніпра у справі про отримання неправомірної вигоди у $30 тис. Про це повідомив «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 1 березня.

У 2012 році суддя Овчаренко ухвалила вирок стосовно двох депутатів сільради, звинувачених у замаху на шахрайське заволодіння 262 тисячами доларів і підбуренні до хабара за виділення землі. Овчаренко засудила обох до умовного покарання.

Вирок було скасовано через надмірну мʼякість. Справу передали судді Олегу Ходасевичу. Після цього Овчаренко, спілкуючись із обвинуваченим, пообіцяла йому повторно добитися умовного покарання. Але сказала, що суддя Ходасевич вимагає за це $30 тис. Коли співрозмовник запідозрив шахрайську змову, Овчаренко пригрозила йому довічним увʼязненням. Чоловік звернувся до СБУ.

Слідство виявило цікавий запис розмови. Під час останньої зустрічі з депутатом сільради Овчаренко сказала: «Почитайте журнал. Я сейчас здесь выйду, Вы тогда сюда положите и на стол положите», дала йому журнал та вийшла. Під час обшуку гроші були виявлені у журналі «Спасите наши души» на робочому столі судді. 

Суддя просила класти хабарі в журнал «Спасите наши души», а тепер лягла до психлікарні фото 1
скрін: ТСН

Обвинувачення висунули Овчаренко, Ходасевичу, а також лікарці, яка підробила судді приблизно 30-50 листків непрацездатності. Лікарку було звільнено від кримінальнної відповідальності за підроблення документів у звʼязку з закінченням строків давності, а суддя Ходасевич до вироку не дожив.

Овчаренко своєї вини не визнала і відмовилась свідчити у суді. Овчаренко нехтувала своїм обовʼязком прибути на виклик суду, передаючи довідки, ніби вона лікується. 10 лютого  в судове засідання від адвоката надійшла заява про те, що Овчаренко госпіталізована до лікарні з надання психіатричної допомоги.

Овчаренко взяла участь у засіданні онлайн, лежачи в лікарняному ліжку, однак обмежилася лише кількома коментарями щодо свого поганого самопочуття. Крім того, вона лаялася та сипала прокльонами на адресу суду, працівників лікарні, та поводилась агресивно. Вона наполягала на проведенні щодо неї психіатричної експертизи. Адвокат говорив про неадекватність поведінки обвинуваченої і що Овчаренко не може правильно сприймати обставини справи й давати показання.

Однак суд розцінив поведінку обвинуваченої як таку, що спрямована на затягування розгляду справи. Раніше Овчаренко на обліку лікаря-психіатра не перебувала і немає ніяких документів, які би свічили, що Овчаренко не усвідомлює своїх дій.

Колишню суддю визнано винною у пособництві в одержанні неправомірної вигоди і зловживанні впливом та засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 6 березня СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА Ігоря Ткачука

Теги: суддя вирок хабар

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