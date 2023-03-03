Двох американців заарештовано за відправку авіатехніки до РФ

Максимальний вирок для злочинців може скласти до 20 років позбавлення волі

У Сполучених Штатах затримано двох чоловіків, які звинувачуються у продажі авіаційних технологій російським компаніям в обхід санкціям. Про це йдеться на сайті Міністерства юстиції США.

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Згідно з обвинувальним актом, 59-річний Кирил Грегорі Буяновський та 55-річний Дуглас Робертсон зі штату Канзас були власниками компанії, яка постачала західне обладнання для літаків російським компаніям. Крім того, їхня фірма надавала послуги з ремонту обладнання, яке використовується у літаках російського виробництва.

За повідомленням мін’юсту, ще з 2020 року фігуранти домовилися обійти закони експорту, приховавши та сфальсифікувавши реальних кінцевих отримувачів та кінцеві пункти призначення обладнання. Для цього вони переправляли техніку через треті країни.

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Крім того, зазначається, що з листопада 2020 року по лютий 2021 року обвинувачені отримували від російської компанії для ремонту в США авіоніку, зокрема комп’ютерний процесор із наклейкою ФСБ.

28 лютого 2022 року обвинувачені намагалися вивезти авіоніку до РФ. Однак правоохоронці затримали вантаж, а міністерство торгівлі США повідомило компанії, що для експорту такого обладнання до Росії потрібна ліцензія.

У квітні 2022 року Робертсон повідомив російському клієнту, що «у США все складно» і що «зараз не вдалий час». Проте незабаром, як повідомляється, порушники незаконно переправили авіоніку до РФ через Вірменію та Кіпр.

Тепер чоловіки звинувачуються у змові, експорті контрольованих товарів без ліцензії, фальсифікації, неподанні електронної експортної інформації та контрабанді товарів. Якщо суд визнає їх винними, їм загрожує покарання до 20 років ув’язнення за кожним пунктом експорту контрольованих товарів без ліцензії; до 10 років позбавлення волі за кожну контрабанду; і до п’яти років за кожне звинувачення у змові та фальсифікації експортної інформації.

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Нагадаємо, що суд у Франції вперше домігся кримінального арешту нерухомості російського олігарха, який перебуває під санкціями. Арештована на Лазуровому узбережжі вілла оцінюється в приблизно 23 мільйони євро та належить, як вважається, власнику Магнітогорського металургійного комбінату Віктору Рашнікову.