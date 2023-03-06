СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА
Наразі тривають слідчі дії
Сьогодні, 6 березня, Служба безпеки України затримала заступника голови Одеської ОВА Ігоря Ткачука. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко в телеграмі.
«Сьогодні СБУ в Одеській області було затримано заступника голови ОВА Ткачука І.М., наразі йдуть слідчі дії», – йдеться у повідомленні.
Марченко наголосив, що правоохоронці працюють над «очищенням всіх керівників, які не розуміють, як саме вони повинні виконувати свої посадові обов’язки, а тим більше під час війни».
Як він зауважив, ОВА не погодиться з «будь-якою неправомірною діяльністю». За інформацією видання «Думська», Ткачук затриманий за підозрою в отриманні хабаря.
Нагадаємо, заступник голови Одеської ОВА, який «погорів» на хабарі, вийшов із СІЗО під заставу.
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