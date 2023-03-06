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СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА
фото: Одеська ОВА

Наразі тривають слідчі дії

Сьогодні, 6 березня, Служба безпеки України затримала заступника голови Одеської ОВА Ігоря Ткачука. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко в телеграмі.

«Сьогодні СБУ в Одеській області було затримано заступника голови ОВА Ткачука І.М., наразі йдуть слідчі дії», – йдеться у повідомленні.

Марченко наголосив, що правоохоронці працюють над «очищенням всіх керівників, які не розуміють, як саме вони повинні виконувати свої посадові обов’язки, а тим більше під час війни».

Як він зауважив, ОВА не погодиться з «будь-якою неправомірною діяльністю». За інформацією видання «Думська», Ткачук затриманий за підозрою в отриманні хабаря.

Ігор Ткачук – заступник голови Одеської ОВА з жовтня 2022 року. Має стаж роботи на держслужбі 15 років, депутат Одеської районної ради VIII скликання від партії «За майбутнє». З лютого 2022 року виконував обов’язки заступника директора державного підприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ» із загальних питань. З 2018 по 2019 був керівником апарату Одеської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, заступник голови Одеської ОВА, який «погорів» на хабарі, вийшов із СІЗО під заставу.

Теги: депутат партії За майбутнє СБУ Одеса

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