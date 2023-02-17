Справа Лозинського: суд скасував домашній арешт, ексчиновника беруть під варту

Колишнього заступника міністра беруть під варту з можливістю вийти під заставу у сумі 50 млн грн.

Апеляційна палата ВАКС скасувала домашній арешт колишнього заступника голови Мінрегіону Василя Лозинського. Колишнього заступника міністра беруть під варту з можливістю вийти під заставу у сумі 50 млн грн. Про це повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Омельченко, який представляє сторону звинувачення у суді у коментарі «РБК-Україна».

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«Постанова слідчого судді скасована, апеляція наша задоволена. Зараз його вестимуть у будівлю слідчого ізолятора», – сказав прокурор.

Нагадаємо, заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського викрили на хабарі у розмірі $400 тис.

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Згодом у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури підтвердили, що йдеться про Василя Лозинського. У відомстві пообіцяли надати повне сприяння слідству і звільнити Василя Лозинського із займаної посади. Відповідне розпорядження щодо підготовки необхідних документів вже надано віце-премʼєр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим.

До слова, Кабінет міністрів України призначив Василя Лозинського тимчасовим виконувачем обовʼязків міністра розвитку громад і територій у листопаді 2022 року.