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Ексклерк Кабміну готовий сісти в тюрму, але не хоче віддати державі житло

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Ексклерк Кабміну готовий сісти в тюрму, але не хоче віддати державі житло
Секретні документи Кабінету міністрів завдяки обвинуваченому потрапили до рук ФСБ Росії
фото: depositphotos.com

Василя Мехеду завербував кадровий співробітник ФСБ і за гроші отримував від нього секретну інформацію

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок щодо обвинуваченого у державній зраді колишнього старшого референта відділу аналізу кореспонденції та моніторингу виконання завдань прем’єр-міністра України Василя Мехеду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, Мехеда одержав 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. В апеляційній інстанції його захисник не погодився з суворим покаранням. Мовляв, Шевченківський райсуд Києва не взяв до уваги визнання вини, щире каяття Мехеди і активне сприяння у розкритті злочину та викриття інших співучасників. Адвокат переконував, що його клієнт не завдав збитків державі.

Іще сторона захисту наполягала не застосовувати до обвинуваченого конфіскацію майна, як це зробив суд першої інстанції. Річ у тім, що будинок, який належить обвинуваченому і потрапив під конфіскацію, є його єдиним місцем проживання. При цьому, застосувавши конфіскацію майна, суд цим самим фактично позбавив помешкання й дружину обвинуваченого, скаржився адвокат.

Як компроміс, захисник обвинуваченого просив в апеляції: призначити дев’ять років тюрми Василю Мехеді, але скасувати конфіскацію майна.

Натомість апеляційний суд повністю погодився з висновками столичного суду.

«Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції обґрунтовано призначив обвинуваченому додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, оскільки Василь Мехеда засуджений за злочин проти основ національної безпеки України, який полягає у державній зраді, вчинений за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів», – йдеться в ухвалі.

Зауважимо, що санкція частини 1 статті 111 Кримінального кодексу, за якою судили колишнього співробітника Кабінету міністрів, передбачає покарання від 12 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв «Главком», обвинуваченого Василя Мехеду завербував кадровий співробітник ФСБ Антон Єршов. Протягом червня 2018 року-лютого 2022 року Єршов здійснював підривну діяльність проти України. Перша зустріч між співробітником ФСБ і Мехедою відбулася наприкінці червня 2018 року в одному з ресторанів Баку. За обумовлену винагороду завербований українець копіював документи із грифом «Таємно» і «Цілком таємно» у службовому кабінеті №722 Будинку уряду (вул. Михайла Грушевського, 12/2 у Києві) і надсилав їх за допомогою мобільного телефону.

Подальші зустрічі агента і співробітника ФСБ відбувалися у Баку, Анталії та Ларнаці (Кіпр). За час співпраці Єршов передав Мехеді винагороду у розмірі від $4 тис.до $10 тис.

Що стосується оцінки дій співробітника ФСБ Антона Єршова, то 10 лютого 2023 року відповідний обвинувальний акт  надійшов до Шевченківського райсуду Києва. Феміда судитиме росіянина заочно.

Нагадаємо, в Україні триває 373-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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Теги: Кабмін суд ФСБ вирок війна росія

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