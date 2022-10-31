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Незвичне покарання. Суддя змусив шахрая з Одеси переглянути американський фільм

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Незвичне покарання. Суддя змусив шахрая з Одеси переглянути американський фільм
Стара американська кінострічка стрічка добре вплине на обвинуваченого, вважає суддя
фото з відкритих джерел

35-річний обвинувачений має за плечима дві судимості

Малиновський районний суд Одеси визнав винним місцевого електромонтера у скоєнні шахрайства і призначив рік обмеження волі, яке замінив на рік випробувального терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 24 жовтня.

За матеріалами справи, у лютому 2021 року обвинувачений за допомогою телеграм-каналу GlovoOdessa взяв в оренду велосипеда вартістю 8,6 тис. грн. Власнику транспортного засобу чоловік заплатив 270 грн у вигляді оренди за два дні. Однак вчасно не повернув велосипеда і припинив виходити на зв’язок із потерпілим.

Натомість обвинувачений розмістив оголошення на сайті OLX про продаж велосипеда потерпілого. Виручені гроші на суму 3,9 тис. грн шахрай використав на власний розсуд.

У суді обвинувачений повністю визнав вину. Пояснив, що у той період працював кур’єром у доставці «Глово». Тож йому був потрібен велосипед. Зазначив, що хотів швидко заробити кошти для своєї сім’ї та на оплату орендованого житла. Проте цього не вийшло. Тому звернувся до орендаря велосипеда дозволити більше часу покористуватися транспортним засобом. Але потерпілий відмовився. Це підштовхнуло обвинуваченого до продажу чужого велосипеда, гроші від якого потрапив на потреби сім’ї. Коли ж дізнався, що потерпілий подав заяву до поліції, позичив кошти у батька та викупив велосипеда і повернув власнику.

Під час розгляду справи суддя Олександр Гарський з’ясував додаткову інформацію про шахрая: чоловікові 35 років, має дві вищі освіти (технічну і юридичну), є дворічна дитина. Наразі дружина та дитина перебувають за кордоном, виїхали влітку через війну в Україні.

Крім цього, мешканець Одеси має дві судимості – за зберігання наркотичних засобів і розбій. Влітку 2018 року обвинувачений достроково вийшов із в’язниці.

Нна думку суду, чоловік вчинив шахрайство через дурість і безрозсудність.

«Вчиняючи таке правопорушення, людина лише ситуативно і тимчасово збагачується на дуже незначну суму коштів, яка в цілому не вирішує всіх соціальних проблем родини обвинуваченого, а якщо і вирішує плату за житло на місяць, то в подальшому проблем становиться ще більше… Для суду майже залишилось не зрозумілим, чому людина, яка має юридичну освіту, маючи досвід кримінальної відповідальності… зважилась у важку годину вчинити злочин, а не знайти інший шлях виходу із скрутної ситуації», – наголосив суд.

У суді прокурор просив призначити реальний термін покарання. Натомість суддя Гарський наголосив, що «необхідно домогтись у покаранні зміни мислення такої людини на не злобливе, егоїстичне і самолюбиве, а навпаки доброзичливе, справедливе і розумне». Натомість «таке завдання не може бути виконано лише за допомогою сухих та мертвих норм Кримінального закону».

Отже, суддя призначив обвинуваченому умовний термін покарання. Додатково зобов’язав його прочитати твори Івана Франка «Основи суспільності» і Григорія Сковороди «Розмова п’яти подорожніх про істинне щастя в житті».

Окремо шахрай має переглянути художній фільм американського режисера Френка Капрі «Це дивовижне життя» або друга назва «Це прекрасне життя», знятий 1946 року.

«У фільмі дуже яскраво і предметно показана історія людини, яка відмовилась від своїх мрій і амбітних цілей заради рідних і близьких. Та в подальшому, і його життєвий шлях мав багато складнощів і перешкод, які привели його майже до відчаю та до втрати себе як людини із сенсом життя. Однак, як відомо, американська культура надихає позитивним світлом кожну мить життя, а тому фінал у історії дуже оптимістичний та, головне, вдумливий. Безумовно кожний знайде у цьому фільмі щось важливе. Це може бути думки про любов до ближніх; або самопожертва для рідних; це може бути бажання боротьби за справедливість проти несправедливості; або віра у кохання і дружбу… Відповідно перегляд такого художнього фільму може надихнути обвинуваченого на розумні думки про себе і своє майбутнє, яке буде без кримінально правових наслідків», – пояснив суддя.

Як повідомляв «Главком», у жовтні 2021 року суддя Олександр Гарський зобов’язав двох хлопців віком 19 і 23 роки, обвинувачуваних у крадіжці, прочитати декілька художніх літературних творів.

Розлянувши справу про крадіжку, суддя призначив обвинувачуваним рік умовного терміну ув’язнення та склав невеликий список літературних творів, які буде потрібно прочитати протягом цього часу: повість (за іншими виданнями роман) «Пригоди Тома Сойєра», 1876 р., автор – Марк Твен; роман «Пригоди Гекльберрі Фінна», 1884 р., автор – Марк Твен; пригодницька повість (за іншими виданнями роман) «Біле Ікло», 1906 р., автор – Джек Лондон; аірш Тараса Шевченка «Минають дні, минають ночі …».

Також одесит-забіяка має прочитати дитячий роман, щоб позбутися поганих думок – рішення суду.

Читати також: «Багато моїх вироків є надто суворими». Інтерв’ю із суддею, який змушує злочинців читати книги
Теги: шахрайство книги Одеса вирок фільм

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