Одесит-забіяка має прочитати дитячий роман, щоб позбутися поганих думок – рішення суду

Суд визнав винним директора підприємства у нанесенні умисного легкого тілесного ушкодження

Малиновський районний суд Одеси визнав винним місцевого директора підприємства у нанесенні умисного легкого тілесного ушкодження і призначив покарання у вигляді 850 грн штрафу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 24 грудня.

За матеріалами справи 23 червня 2020 року на вул. Генерала Петрова в Одесі 35-річний обвинувачений на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків наніс один удар рукою в обличчя потерпілого. Після чого останній впав на асфальтне покриття і отримав ушкодження ліктьових суглобів.

У суді обвинувачений вину визнав і пояснив, що причиною конфлікту став вчинок незнайомого чоловіка, який подряпав автомобіль його дружини. Додав, що одразу застосував до потерпілого фізичну силу, не намагаючись перед цим з ним поспілкуватися.

Суддя Олександр Гарський з’ясував, що подія, яка сталися з дружиною обвинуваченого, стосувались звичайного людського непорозуміння. Вказане правопорушення стало можливим виключно в зв'язку з відсутністю звичайної людської культури та виховання з боку обвинуваченого.

Як вважає суддя, не останню роль зіграли досвід, знання і навички обвинуваченого у силових видах спорту (боксі та боротьбі). Розуміючи свою перевагу у таких навичках, він не дотримався загальновідомих правил будь-якого силового спортсмена: «… опір будь-якій формі агресії; справжньому майстру не притаманні будь-яка злість і жорстокість…».

Окрім покарання у вигляді штрафу, суддя Гарський вирішив рекомендувати обвинуваченому прочитати дитячий роман американської письменниці Елеонор Портер «Полліана». За змістом цей твір є настільки духовно великий, що здатен навчити усіх дорослих радіти дрібницям, бути добрішим і щасливішим незалежно від складних життєвих обставин.

«Вважається, що книга, окрім уникнення самотності, здатна швидко позбавляти поганих думок, створити образи у віру на краще, здатна допомогти знайти мету в житті та краще пізнати світ і людей. Хороші книги здатні зробити людину добрішою», – сказано у вироку.

Як повідомляв «Главком», у жовтні 2021 року суддя Олександр Гарський зобов’язав двох хлопців віком 19 і 23 роки, обвинувачуваних у крадіжці, прочитати декілька художніх літературних творів. Розлянувши справу про крадіжку, суддя призначив обвинувачуваним рік умовного терміну ув’язнення та склав невеликий список літературних творів, які буде потрібно прочитати протягом цього часу: повість (за іншими виданнями роман) «Пригоди Тома Сойєра», 1876 р., автор – Марк Твен; роман «Пригоди Гекльберрі Фінна», 1884 р., автор – Марк Твен; пригодницька повість (за іншими виданнями роман) «Біле Ікло», 1906 р., автор – Джек Лондон; аірш Тараса Шевченка «Минають дні, минають ночі …».