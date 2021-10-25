Одеський суддя ухвалив незвичний вирок: злодіям доведеться прочитати книжки

Судове рішення було ухвалене по справі про крадіжку

Суддя Малиновського районного суду м. Одеси Олександр Гарський зобов’язав двох хлопців віком 19 і 23 роки, обвинувачуваних у крадіжці, прочитати декілька художніх літературних творів. Відповідне рішення міститься у Єдиному реєстрі судових рішень.

Розлянувши справу про крадіжку, суддя призначив обвинувачуваним рік умовного терміну ув’язнення та склав невеликий список літературних творів, які буде потрібно прочитати протягом цього часу:

Повість (за іншими виданнями роман) «Пригоди Тома Соєра» 1876 р. автор Марк Твен;

Роман «Пригоди Гекльберрі Фінна » 1884 р., автор Марк Твен;

Пригодницька повість (за іншими виданнями роман) «Біле Ікло» 1906 р., автор Джек Лондон;

Вірш Тараса Шевченка «Минають дні, минають ночі …» 1845 р.

«Саме завдяки таким творам у дитини і повинні створюватись образи прекрасного, найкращого які вона буде нести через все життя. І якщо людина була позбавлена такого прекрасного у дитинстві, потрібно компенсувати їй такі знання у сьогоденні. Фактично це питання духовного розвитку людини, питання любові до ближнього і поваги до права власності», – пояснив суд.

Між іншим, служитель Феміди перед винесення вироку поцікавився в обвинувачених обізнаністю в літературі, завдяки якій людина стає більш освідченою. На що хлопці відповіли: майже нічого не читають. На предметні запитання про шкільну літературу, пояснили, що нічого не пам`ятають, а 23-річний хлопець повідомив, що не любить читання взагалі.

«Суд робить висновок, що не за віком, а за розвитком, вказані особи є майже дітьми, зі своїм обмеженим внутрішнім світом, своїми образливим і вразливими почуттями. При певній життєвій перешкоді, така людина, не маючи життєвого досвіду, не маючи критичного мислення, допускає досить тривіальні вчинки, які за своїм змістом є очевидно суспільно небезпечними», – сказано у вироку.

Далі суддя Гарський навів цитати юриста, громадського діяча і літератора Коні про те, що «…діячі судового змагання не повинні забувати, що суд, у відомому відношенні, є школа для народу, з якої, крім поваги до закону, повинні виноситися уроки служіння правді і поваги до людської гідності», а також думку російського письменника Достоєвського «перестати читати книги – значить перестати мислити».

Зазначимо, що суддя Олександр Гарський вже не вперше потрапляє в поле зору ЗМІ завдяки своїм незвичайним вирокам – деякі ухвалені ним судові рішення мають епіграфи видатних філософів, до багатьох докладається список використаної літератури.

Раніше повідомлялося, що суддя, яка влаштувала «п’яну» ДТП в Києві, отримала штраф у 850 грн.

Також нагадаємо, що суддя Волкова, яка відправила за грати генерала Павловського, раніше відпустила командира «Беркуту».

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