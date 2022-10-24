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Суд обирає запобіжний захід Богуслаєву (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд обирає запобіжний захід Богуслаєву (фото, відео)
Президент «Мотор Січі» перебуває в залі суду у боксі для затриманих
Аліна Кондратенко/Facebook

Богуслаєв стверджує, що дуже погано чує, тому на запитання відповідає не охоче

У Шевченківському суді обирають запобіжний захід президенту «Мотор Січ» Вячеславу Богуслаєву, якого звинувачують у співпраці з Росією. Відповідні фото опублікував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та журналістка Аліна Кондратенко.

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Суд обирає запобіжний захід Богуслаєву (фото, відео) фото 2

Журналістка зазначила, що Богуслаєв перебуває в залі суду у боксі для затриманих. Він стверджує, що дуже погано чує, тому на запитання відповідає не охоче, дуже коротко та мляво. Тим не менш, поводиться дуже спокійно.

Суд обирає запобіжний захід Богуслаєву (фото, відео) фото 3

Нагадаємо, 22 жовтня, як ексклюзивно повідомили «Главкому» джерела у СБУ, директора одного із найбільших запорізьких підприємств В'ячеслава Богуслаєва затримали силовики. 

Згодом Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ «Мотор Січ», які підтверджують його співробітництво з ворогом.

Сьогодні стало відомо, що Богуслаєв має громадянство РФ.

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Теги: війна росія Україна В'ячеслав Богуслаєв суд Мотор Січ

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